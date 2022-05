L’UE adegua il piano delle sanzioni petrolifere russe nel tentativo di ottenere il sostegno dei paesi riluttanti – fonti

L’UE concede a Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca più tempo per adattarsi

Rinvio dell’embargo petrolifero nel tentativo di persuadere la Grecia

Colloqui complicati ma i diplomatici sperano in un compromesso

BRUXELLES (Reuters) – La Commissione europea ha proposto modifiche al previsto embargo petrolifero russo per dare a Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca più tempo per spostare le loro forniture energetiche, anche se venerdì non sono riuscite a ottenere una svolta, affermano fonti dell’Unione europea.

La Commissione europea ha delineato il divieto questa settimana come parte di un pacchetto di sanzioni più severe contro la Russia per il conflitto in Ucraina. Ma l’Ungheria e altri membri dell’Unione Europea hanno affermato di essere preoccupati per l’impatto sulle loro economie. Leggi di più

Le fonti affermano che la proposta rivista – che gli inviati dell’UE hanno discusso venerdì mattina senza raggiungere un accordo – darebbe ai tre paesi un aiuto nella modernizzazione delle loro raffinerie per elaborare il petrolio da altrove e ritardare l’uscita dal petrolio russo fino al 2024.

La proposta iniziale prevedeva la fine delle importazioni dell’UE di greggio e prodotti petroliferi russi entro la fine di quest’anno.

Una delle fonti ha aggiunto che ci sarebbe anche un periodo di transizione di tre mesi prima che ai servizi marittimi dell’UE fosse vietato il trasporto di petrolio russo, invece del primo mese, per rispondere alle preoccupazioni sollevate da Grecia, Malta e Cipro sulle loro compagnie di navigazione.

I diplomatici hanno affermato che i colloqui sono stati complessi, ma molti hanno espresso fiducia che tutti i 27 governi dell’UE potrebbero concordare prima della prossima settimana.

Uno ha detto che la commissione era in trattative venerdì pomeriggio per trovare un compromesso con Budapest e forse Bratislava.

“Non credo che vedremo una svolta oggi, probabilmente alla fine della settimana”, ha detto il diplomatico.

Secondo la proposta originale, la maggior parte dei paesi dell’UE doveva interrompere l’acquisto di petrolio greggio russo sei mesi dopo l’adozione delle misure e fermare le importazioni di prodotti petroliferi raffinati dalla Russia entro la fine dell’anno. All’Ungheria e alla Slovacchia è stato inizialmente concesso fino alla fine del 2023 per adattarsi. Leggi di più

Le fonti affermano che, in base alle modifiche, Ungheria e Slovacchia potranno acquistare petrolio russo dagli oleodotti fino alla fine del 2024 e la Repubblica Ceca potrebbe durare fino a giugno 2024, se non ricevesse petrolio prima dall’Europa meridionale tramite un oleodotto.

Uno dei funzionari ha affermato che anche la Bulgaria ha chiesto deroghe, se altri le hanno ottenute, ma non le sono state offerte concessioni sulle scadenze, “perché non avevano un vero punto di vista”. Il funzionario ha aggiunto che gli altri tre paesi che hanno ottenuto più libertà “hanno un problema oggettivo”.

Una delle fonti ha affermato che le scadenze estese sono state calcolate in base ai potenziali tempi di costruzione per l’aggiornamento del gasdotto. Il funzionario ha affermato che l’Ungheria e la Slovacchia rappresentano solo il 6% delle importazioni di petrolio dell’UE dalla Russia e che le deroghe non cambierebbero l’impatto dell’embargo sull’economia russa.

Josep Borrell, il massimo diplomatico dell’Unione europea, ha dichiarato venerdì che avrebbe convocato una riunione straordinaria dei ministri degli esteri dell’UE la prossima settimana se non fosse stato raggiunto un accordo entro la fine della settimana. Leggi di più

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato venerdì che l’Ungheria avrebbe bisogno di cinque anni e di enormi investimenti nelle sue raffinerie e oleodotti per trasformare il suo attuale sistema, che ottiene circa il 65% del suo petrolio dalla Russia. Leggi di più

Un diplomatico a conoscenza dei colloqui tra gli inviati dell’UE a Bruxelles ha respinto i commenti di Orban definendoli “per lo più chiassosi”, descrivendo invece l’atmosfera costruttiva nei negoziati.

Di Francesco Guaracio fraguarascio, Robin Emmott e Philip Blinkinsop

