Apple afferma che iOS 18 Beta 2 verrà rilasciato lunedì con due nuove funzionalità

Apple ha confermato che la seconda beta di iOS 18 sarà disponibile lunedì prossimo. Questo avviene esattamente due settimane dopo l’annuncio di iOS 18 alla WWDC 2024. Vale la pena notare che Apple ha confermato che ci sono due nuove funzionalità che saranno disponibili nella seconda beta di iOS 18: iPhone Mirroring e condivisione dello schermo SharePlay.

Come abbiamo spiegato, ci sono una serie di funzionalità annunciate da Apple per iOS 18 che non sono disponibili nella versione beta di iOS 18. Alcune di queste funzionalità non saranno pronte fino alla fine dell’anno, dopo che iOS 18 sarà già stato rilasciato il pubblico generale. Tuttavia, si prevede che altri programmi verranno aggiunti durante il processo di beta testing.

Oggi, Apple ha annunciato che Apple Intelligence e altre funzionalità di iOS 18 non saranno disponibili nell’UE quest’anno a causa del DMA. Come parte dell’annuncio, il portavoce di Apple Fred Sainz ha confermato che iOS 18 beta 2 arriverà la prossima settimana e aggiungerà iPhone Mirroring e condivisione dello schermo SharePlay (attraverso il bordo).

Il mirroring dell’iPhone consentirà agli utenti Mac di eseguire il mirroring dello schermo dell’iPhone sul proprio Mac. Ciò includerà l’interazione con il tuo iPhone, la ricezione delle notifiche iPhone sul tuo Mac e il trascinamento e rilascio senza interruzioni tra il tuo Mac e iPhone.

Nel frattempo, ecco i dettagli di Apple sulla condivisione dello schermo SharePlay: “Con funzionalità di condivisione dello schermo migliorate, puoi disegnare sullo schermo di qualcuno in modo che possa vedere cosa può fare sul suo schermo, o controllare il suo schermo ed eseguire azioni tu stesso.”

Oltre ad aggiungere queste nuove funzionalità, la seconda beta di iOS 18 probabilmente risolverà una serie di bug, apporterà alcune modifiche ad altre nuove funzionalità e altro ancora.

La seconda beta di iOS 18 verrà rilasciata agli sviluppatori lunedì, probabilmente insieme alle seconde beta per iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 e watchOS 11. La beta pubblica sarà disponibile a luglio. Apple ha affermato più volte che specifiche funzionalità di Apple Intelligence inizieranno i beta testing quest’estate.

