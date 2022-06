Apple eccelle nel suo programma solo su invito che premia i membri del forum VIP

Prodotto da Apple Comunità + Programma Conoscenza generale questa settimana. Simile ad altre società tecnologiche come Dell, HP e Microsoft, Apple premia i volontari informati che contribuiscono frequentemente alla sua comunità di supporto online.

È stato avvistato anche tramite Chiaro Mercoledì è stata lanciata la Apple Programma comunitario Apple+ Pagina Web, che descrive in dettaglio un programma che ogni anno invita un piccolo numero di membri del forum a ricevere premi speciali. Un rappresentante Apple ha detto ad Ars Technica che, sebbene la pagina web sia nuova, il software “è in circolazione da alcuni anni”. È possibile che dal momento che solo poche persone stanno partecipando al programma, non si è parlato molto prima del lancio della pagina.

I membri della Community+ ricevono “vantaggi speciali, esperienze con i guanti bianchi e altro”, secondo la pagina del programma, ma Apple non ha specificato cosa significa e la società ha rifiutato di fornire ad Ars Technica maggiori dettagli sui premi.

Anche Apple non ha selezionato le caselle che devi selezionare per ricevere un invito. Tuttavia, la pagina Community+ rileva che gli invitati sono “membri di alto livello della comunità” che “si impegnano e sono attivi nella comunità”, “condividono contenuti di alta qualità e risposte utili per costruire la propria reputazione” e sono modelli per la comunità.

La comunità di supporto regolare di Apple già ricevere punti Per partecipare ad attività come porre o rispondere a una domanda o avere una delle loro risposte contrassegnata come “utile” da altri membri della comunità. La raccolta di punti virtuali può portare a ricompense virtuali, come la possibilità di ottenere un avatar personalizzato o l’accesso a The Lounge, dove tu e altri membri di alto rango potete discutere.

Il programma Community+ con vantaggi è ancora migliore. Ancora una volta, non abbiamo dettagli, ma possiamo dare un’occhiata a programmi MLM tecnologici simili per trovare idee.

Come notato prima il bordoi membri del forum di supporto Microsoft hanno ricevuto premi MVP per oltre 20 anni, con oltre 4.000 persone che hanno riferito di aver ottenuto il titolo finora. abiti Include l’accesso anticipato ai prodotti Microsoft e un invito all’annuale MVP Global Summit presso la sede di Microsoft a Redmond, Washington.

Del Premia i membri d’élite della community con inviti a eventi online e di persona, test di nuovi prodotti e risorse interne. mentre, Programma HP Expert I premi includono inviti a eventi virtuali e dal vivo e l’opportunità di parlare con i dipendenti HP.

È bello sapere che Apple premia anche i membri della community più utili, che possono liberare ore di tempo per i clienti e i dipendenti Apple. Senza uno sguardo dettagliato a questi vantaggi, tuttavia, non è chiaro quanto Apple lo apprezzi.