[Video] Cosa c’è di nuovo nel terzo aggiornamento beta per Galaxy S22 One UI 5.0?

nonostante l’esistenza di Rumors su un possibile ritardo nell’aggiornamento della One UI 5.0 Beta 2Con Samsung è finita Il lancio del terzo aggiornamento beta per la serie Galaxy S22 ieri sera. Poiché si tratta del terzo aggiornamento beta, si sarebbe propensi a pensare che porterà principalmente correzioni di bug e aggiunte di funzionalità minori. Tuttavia, Samsung ha aggiunto alcune importanti novità.

Scorso Un’interfaccia utente 5.0 .aggiornamento beta Galaxy S22E il Galaxy S22+e il Galaxy S22 Ultra Viene fornito con versione firmware scaduta ZVI9. L’aggiornamento è in distribuzione in Europa e nel Regno Unito e include la patch di sicurezza di settembre 2022.

Nuove funzionalità in One UI 5.0 Beta 3

Il nuovo aggiornamento porta la più grande riprogettazione della sezione sfondi negli ultimi anni. Samsung sembra aver preso molta ispirazione Una mela iOS 16. Puoi premere a lungo direttamente sulla schermata di blocco per cambiare lo sfondo o modificare i widget della schermata di blocco. Puoi selezionare un singolo sfondo o utilizzare una serie di sfondi. Puoi anche modificare i collegamenti alla schermata di blocco, aggiungere informazioni di contatto, aggiungere un widget orologio, data e notifiche.

Puoi personalizzare il widget dell’orologio della schermata di blocco con sei caratteri, cinque stili e dieci colori dei caratteri preimpostati (cinque colori a tinta unita e cinque sfumature). Puoi persino selezionare un colore solido o una sfumatura personalizzati dal campione di colore o dallo spettro. Puoi anche impostare il widget dell’orologio in modo che si adatti automaticamente al colore di sfondo (scuro o chiaro). Per visualizzare le notifiche, puoi selezionare Solo icone o Icone di notifica con dettagli. Puoi persino regolare il livello di trasparenza e il colore del testo. C’è anche un nuovo effetto di animazione fluido quando il telefono passa alla modalità Always On Display. SAMSUNG Ha anche classificato gli sfondi (colori, galleria e grafici), nello stile di iOS 16.

Samsung ha anche modificato il design dell’interfaccia utente per il processo di registrazione delle impronte digitali. C’è un anello verde intorno all’area di registrazione dell’impronta digitale per una migliore messa a fuoco. La tavolozza dei colori è stata applicata anche alla sezione Storie dell’app Galleria e l’intera sezione è ora più completa. Con il nuovo software, puoi disattivare la funzione di ottimizzazione automatica nell’app Device Care. Samsung ha anche risolto il problema delle animazioni e delle transizioni e ora sembrano molto più fluide.

hai installato Android 13Un aggiornamento dell’interfaccia utente 5.0 Beta 3 sul tuo smartphone della serie Galaxy S22? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto.

