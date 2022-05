Ascolta gli strani suoni del buco nero che canta

Un altro progetto di sonicazione è stato intrapreso da un gruppo guidato da Irene Kara, un’astrofisica del MIT, come parte di uno sforzo per utilizzare gli echi di luce dei lampi di raggi X per mappare l’ambiente intorno ai buchi neri, proprio come usare i pipistrelli. Suono per catturare le zanzare.

È tutto il frutto della “Black Hole Week”, l’annuale stravaganza sui social media della NASA, dal 2 al 6 maggio. Questa settimana fornisce anche un’introduzione a importanti novità del 12 maggio, quando i ricercatori hanno utilizzato l’Event Horizon Telescope, prodotto nel 2019. La prima immagine di un buco neroper annunciare i loro ultimi risultati.

I buchi neri, secondo la teoria della relatività generale di Einstein, sono oggetti con un’attrazione gravitazionale così forte che nulla, nemmeno la luce, per non parlare del suono, può sfuggire. Ironia della sorte, possono anche essere le cose più luminose dell’universo. Prima che qualsiasi tipo di materia scompaia per sempre in un buco nero, credono i teorici, sarà accelerato a velocità prossime alla luce dal campo gravitazionale del buco, riscaldandosi e ruotando di milioni di gradi. Questo rilascerà lampi di raggi X, genererà onde d’urto interstellari e comprimerà getti e particelle ad alta energia attraverso lo spazio proprio come il dentifricio da un tubo.