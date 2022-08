Aston Martin presenta la Vantage Roadster da 690 cavalli a Pebble Beach

Questo colore è eccellente. immagine : Aston Martin

L’Aston Martin si prepara ad entrare L’ultima era della sua auto sportiva Vantage con un mostro V12. Ma la V12 Vantage Coupé non sarà sola quando inizierà a sfrecciare per le strade, poiché anche l’Aston Martin ha appena rivelato questa fantastica versione. Saluta la V12 Vantage Roadster.

Onestamente, sono un grande fan di questo. immagine : Aston Martin

Questa edizione speciale sarà limitata a sole 249 unità in tutto il mondo. Ognuno conterrà lo stesso Motore V12 da 5,2 litri Twin Turbo trovato nella coupé, che ha una potenza di 690 cavalli. Questo, come Aston Martin tiene a sottolineare, rende questa vettura la Vantage Roadster più potente di sempre.

La nuova vettura ha una velocità massima di 200 mph e da zero a 60 contrasti in 3,5 secondi.

Questo è solo *Il bacio dello chef* immagine : Aston Martin

Roberto Fedeli, Aston Martin’s chief technical officer, said in a press release, “We have worked extremely hard to ensure the V12 Vantage Roadster possesses the same potency and dynamism that characterizes the V12 Vantage Coupe, while surpassing it in terms of raw sensory excitement that you only achieve with roof down driving. This is a breathtaking machine created for our most enthusiastic customers.”

But, C’è di più in questa nuova Aston Martin Solo il suo motore impressionante. Questo propulsore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e a un differenziale meccanico a slittamento limitato. C’è anche lo stesso hardware di sospensione che troverai sul fratello coperto.

in ogni angolo Troverai freni a disco in carboceramica. Nella parte anteriore, ci sono due rotori da 410 mm abbinati a pinze a sei pistoncini, mentre la parte posteriore ospita una serie di rotori da 360 mm con pinze a quattro pistoncini. Quindi non devi preoccuparti troppo di interrompere la potenza quando premi il gas e fai cantare questo motore.

Anche la nuova bocca grande di Vantage sta bene qui! immagine : Aston Martin

Tutta quella potenza meccanica è abbinata a un pacchetto aerodinamico aggiornato che rispecchia lo stile che troverai in una coupé.

Il paraurti anteriore, i parafanghi e il cofano erano tutti Modificato dallo standard VantageOra è realizzato in fibra di carbonio. Anche il paraurti posteriore è realizzato in materiali compositi per risparmiare peso su tutta la roadster.

Queste modifiche, combinate con la nuova posizione “ampia” dell’auto, significano che questo è probabile Il miglior look dal 1987. Voglio dire, la scelta del colore in questi scatti per la stampa è particolarmente bella, ma guardala!

Il I designer dell’Aston Martin Sono anche riuscito a far sembrare che la griglia del 25 percento appartenga qui, girando intorno alla parte anteriore mentre si curva. roba forte.

Tutta questa bellezza dovrebbe costare circa $ 350.000 qui negli Stati Uniti

La produzione della V12 Vantage Roadster inizierà entro la fine dell’anno, con consegne previste entro la fine del 2022. Se ne vedi una per strada, scatta una foto e faccelo sapere!