Atleta del Maryland, Mark Durjan concorda le parti reciproche; Danny Manning è stato nominato capo allenatore ad interim

College Park, dottore in medicina – Per decisione reciproca, lo ha annunciato il Maryland Athletic Mark Durjan Il capo allenatore del programma di basket maschile si dimette.

“Dopo una serie di conversazioni con Coach Durjan, abbiamo concordato che un cambio di allenatore fosse la mossa migliore per Coach Durjan e il Maryland Men’s Basketball Program”, ha detto. Damon Evans , Barry P. Cosette è il direttore di atletica leggera. “Ha dedicato più di un decennio della sua vita all’Università del Maryland e ha allenato con distinzione e rispetto. Congratulazioni per il prossimo capitolo”.

“Dopo molte conversazioni approfondite con Damon, ho deciso che la cosa migliore per il basket del Maryland era che io e la mia famiglia ci dimettessimo immediatamente da capo allenatore del basket del Maryland”, ha detto Tarzan. “Ho sempre predicato che il basket del Maryland è più grande di qualsiasi individuo. Sta dando alla mia squadra di partenza una nuova voce per andare avanti.

“Il Maryland Basketball è stata la mia passione e il mio obiettivo nelle ultime 10 stagioni e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto.

“È davvero un onore essere un allenatore di basket maschile all’Università del Maryland”.

Evans è stato nominato assistente allenatore Danny Manning Capo allenatore ad interim per il resto della stagione, a partire dalla partita casalinga di Derbes contro la Northwestern domenica 5 dicembre.

“Siamo fortunati che Coach Durjan si sia circondato di ottimi allenatori”, ha detto Evans. “Coach Manning è stato il capo allenatore ad alto livello e siamo molto fiduciosi nelle sue capacità nel guidare questo progetto”.

La ricerca a livello nazionale inizierà una volta terminata questa stagione.

Di Mark Durjan

Mark Durjan È stato il capo allenatore della squadra di basket maschile dell’Università del Maryland per più di 10 stagioni, guidando i Terrapins in cinque delle ultime sei stagioni nel torneo NCAA (7-20 su conteggio 2019-20). Tarzan ha guidato i Terrapins ai Campionati Big Ten del 2020, registrando stagioni vincenti in tutti e 10 gli anni, mentre 35 studenti-atleti hanno completato le loro qualifiche e ottenuto lauree. Inoltre, i sette esami del Draft NBA del Maryland negli ultimi sei anni sono stati fortemente collegati ai Big Ten in quell’intervallo.

Nelle sfortunate circostanze dell’epidemia del virus Corona nel 2020, la stagione NCAA è stata annullata e i Big Ten Terrapins vincitori del campionato di Turgeon non hanno potuto competere nella stagione successiva. Il Maryland, che ha vinto il settimo titolo della stagione regolare dello show nella sua storia, è 24-7 e almeno una testa di serie tra le prime-4 nel torneo NCAA.

Durante la stagione 2015-2016, Durjan ha condotto tre diversi spettacoli a 14 presenze stagionali uguali, tra cui i Terps, che sono passati al primo Sweet 16 in 13 anni.

In più di 10 stagioni nel Maryland, Durjan ha stabilito un record di 226-116 (.661). Da capo allenatore detiene il record assoluto di 476-275 (.634).

Di Danny Manning

Uno dei giocatori più affermati nella storia del basket universitario, Danny Manning È stato assunto come assistente allenatore dal capo allenatore Mark Durjan Il 26 aprile 2021. In Kansas (1984-87) Manning e Durjan hanno suonato insieme per tre stagioni, che hanno segnato l’inizio di una delle epoche di maggior successo nella storia dello spettacolo.

Manning ha recentemente trascorso l’ultimo anno come ricercatore ESPN ha continuato per sei anni come capo allenatore di Wake Forest Demon Decons (2014-20) e due anni come capo allenatore a Tulsa (2012-14).

Come giocatore, l’applicazione di Manning non ha eguali. Elenco dei suoi successi I giovani giocatori sognano di raggiungere: Campione NCAA, Giocatore nazionale dell’anno unanime, All-American, Esame generale NBA Draft, NBA All-Star e College Basketball Hall of Fame. Dopo aver vinto il titolo nazionale come assistente allenatore in Kansas, gli anni di Manning come capo allenatore includevano la partecipazione di due diverse scuole alla competizione NCAA e la vittoria della stagione regolare di una conferenza e del titolo della competizione.

Durante le sue sei stagioni a Wake Forest, Manning ha guidato 14 giocatori a giocare a livello professionale, inclusi i giocatori NBA John Collins e Jaylan Hort. Durante la stagione Manning il Demon Dickens ha ricevuto sei diversi riconoscimenti All-ACC, mentre sei giocatori hanno ricevuto riconoscimenti Academic All-ACC. Collins è stato nominato ACC Most Advanced Player del 2017, seguito da Doral Moore nel 2018 e Olivier Sir nel 2020 al secondo posto nella votazione per il premio.