Austin Butler soffoca durante il suo monologo “Saturday Night Live” e Cecily Strong se ne va

Il 17 dicembre, “Saturday Night Live” Austin Butler ha presentato “Elvis” e “About Damn Time” con Lizzo come ospite musicale stasera. È stato anche l’ultimo spettacolo di Cecily Strong. Fai clic sul video incorporato di seguito per vedere alcuni momenti salienti dell’episodio di sabato sera.

Butler, che ha ospitato SNL per la prima volta, è noto per il suo stile di recitazione, anche se sembra sempre Elvis se glielo chiedi. Man mano che il monologo procede, Butler parla della sua defunta madre, che lo ha aiutato a superare la sua timidezza, e versa una lacrima quando nota quanto fosse orgogliosa di vederlo sul palco di “SNL”. In modo commovente, conclude il suo discorso dedicando a sua madre qualsiasi faccia o suono sciocco; È cresciuto e l’ha fatta ridere in quel modo.

Ad alcune rappresentanze rappresentative:

Un maniaco del lavoro con un debole per i liquori si rende conto di aver perso la possibilità di avere moglie e figli e si infiltra nella famiglia apparentemente perfetta che provoca un’epifania.

Questi adorabili bambini stanno letteralmente cantando le lodi del marzapane in questa pubblicità.

L’ebrea Elvis (Sarah Sherman) ha catturato il cuore delle donne della casa di riposo (Austin Butler, Cecily Strong, Ego Nodem), ma una delle loro nipoti (Chloe Fineman) non riesce a cogliere l’appello.

Qualcuno (Butler) riceve il regalo perfetto durante uno scambio di regali White Elephant e commette l’errore di mostrare il proprio entusiasmo. Quando viene rubato, la notte prende una strana piega.

Due volte la ladra dell’Heisman Trophy Kathy Ann (Strong) appare su Weekend Update per salutarla prima di andare in prigione. “SNL” ha annunciato la partenza di Strong ore prima della messa in onda dello spettacolo.

In questa dolce sitcom, il manager di RadioShack (Kenan Thompson) assume un ospite speciale per Strong, l’impiegato in partenza. La modella Elvis (Butler), vestita con una giacca di pelle, indossa “Blue Christmas” per Strong finché non si unisce, seguita dal resto del cast.

Musica:

Lizzo ha eseguito “Break Up Twice” e “Someday at Christmas”.