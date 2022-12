10 azioni Gli analisti di Wall Street odiano il 2023

Gli analisti di Wall Street non si aspettano che le società S&P 500 facciano saltare le porte con i rapporti sugli utili del quarto trimestre quando inizieranno a uscire a gennaio.

Anzi, al contrario, tipo Rallentamento della crescita economicaalti tassi di interesse, l’inflazione ostinata ha strateghi Cautela sul mercato azionario nel 2023.

Gli utili del quarto trimestre per le società S&P 500 dovrebbero diminuire del 2,8%, secondo i nuovi dati di FactSet. Se ciò risultasse vero, sarebbe il primo calo degli utili riportato dall’S&P 500 dal terzo trimestre del 2020, quando gli utili sono scesi del 5,7%.

I dati FactSet mostrano che le aspettative stanno già iniziando a diminuire per gli utili societari. Le stime sugli utili per azione per il quarto trimestre sono in calo del 6,1% dal 30 settembre.

I commercianti lavorano nel trading floor della Borsa di New York (NYSE) a New York City, Stati Uniti, 14 dicembre 2022. REUTERS/Andrew Kelly

“Un rallentamento dell’attività nominale significa una minore crescita degli utili e una pressione al ribasso sui margini”, ha scritto. Ricerca 22V Il fondatore Dennis DeBusschere in una nota del cliente. “Allo stesso tempo, il sentimento del management nei confronti degli utili futuri, misurato utilizzando lo strumento di elaborazione del linguaggio naturale Amenity, è diventato estremamente negativo. Il tanto atteso calo degli utili è arrivato”.

Nonostante un lungo elenco di motivi, tra cui i summenzionati guadagni deboli, per essere cauti sulle azioni nell’imminente stagione degli utili, gli analisti continuano a rimanere ottimisti sui loro rating.

Ci sono 10.835 valutazioni azionarie nell’S&P 500, secondo FactSet. Di questi 10.835 rating, il 55,3% sono rating Buy, il 38,8% sono rating Hold e il 5,9% sono rating Sell.

Ma alcuni titoli dell’S&P 500 hanno valutazioni di vendita, il che indica che agli analisti non interessano davvero queste storie.

Aziende come Principal Financial Group e T.

Quindi, mentre gli investitori cercano di riprendersi da un anno difficile nei mercati, questi sono alcuni dei nomi che Wall Street è meno fiducioso che aiuteranno a cambiare le cose nel tuo portafoglio.

Elenco titoli non graditi.

