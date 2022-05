Aya Neo 2 e Aya Neo Slide hanno entrambi specifiche che potrebbero sfidare Steam Deck

Il produttore di dispositivi mobili Aya Neo ha aggiunto Aya Neo 2 e Aya Neo Slide alla sua gamma di laptop da gioco, entrambi dotati di un chip Ryzen 7 6800U aggiornato e un processore grafico Radeon 680M integrato con la grafica RDNA 2, secondo un rapporto da stretto. La Radeon 680M iGPU è in grado di spingere 3,38 teraflop, più del doppio dei 1,6 teraflop offerti da Steam Deck.

come sottolineato I dispositivi di TomIl Ryzen 7 6800 APU (APU) ha otto core e funziona sullo chassis Zen 3 plus più veloce. Inoltre viene fornito con un’iGPU Radeon 680M integrata, che ha 12 unità di calcolo (CU). Per confronto, il Steam Deck ha un’APU AMD quad-core Funziona con la vecchia architettura Zen 2 e un’iGPU con grafica RDNA 2 e otto controller. Sulla base di queste specifiche, Neo 2 e Neo Slide potrebbero avere il potenziale per superare le prestazioni dello Steam Deck, ma non lo sapremo con certezza finché non vedremo l’hardware in gioco.

Mentre lo Slide e il Neo 2 saranno entrambi dotati di supporto per la RAM LPDDR5-6400, Aya afferma che il Neo 2 avrà anche una memoria PCIe 4.0, porte USB 4.0 e uno scanner di impronte digitali. Oltre ad alcuni aggiornamenti sportivi interni, anche l’esterno della macchina è stato revisionato. Neo swap 2 Pagamento anticipato Bordi più duri per angoli più arrotondati, facendoli sembrare più bordati Aya New Next dispositivo La società è stata rilasciata all’inizio di quest’anno. Ha anche una combinazione di colori grigio scuro/chiaro aggiornata che mi ricorda le classiche console Nintendo.

Tuttavia, il Neo Slide ha un design più interessante. Come suggerisce il nome, lo schermo scorre verso l’alto per rivelare una tastiera retroilluminata RGB, come una versione più grande di Motorola Droid 4 (e altri vecchi telefoni) che hanno la stessa funzione. Non è chiaro come funzionerà bene, ma sarebbe fantastico alzare lo schermo e iniziare a scrivere agli amici senza troppe interruzioni del gioco.

Aya Neo non ha fornito date di uscita per Neo Slide o Neo 2, ma dice che arriverà entro la fine dell’anno. E anche se non ci sono dettagli sui prezzi, l’hardware probabilmente non sarà economico – Verse New, Verse New Pro e Verse New Next Costano tutti oltre $ 1.000, molto più del prezzo iniziale di $ 399 di Steam Deck. Potremmo vedere prezzi (si spera) più vicini a Steam Deck con Aya Neo La prossima New Air entry-levelTuttavia, ci sarà ovviamente un compromesso quando si tratta di prestazioni.