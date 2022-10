Baker si rammarica della mancanza di giocatori di colore nati negli Stati Uniti ai Campionati del mondo

HOUSTON (AFP) – Dusty Baker è cresciuto guardando le stelle nere brillare alle World Series, aprendosi la strada a una vita dedicata al baseball.

Quando gli Houston Astros guidano la prima partita delle World Series contro i Philadelphia Phillies venerdì sera, i campioni di AL e NL dovrebbero giocare senza giocatori di colore negli Stati Uniti. Per la prima volta dal 1950, poco dopo che Jackie Robinson ha infranto la barriera dei colori della Major League Baseball.

È un fatto che infastidisce profondamente il 73enne Baker, un manager nero della MLB, che ha trascorso tutta la sua vita giocando o allenando il baseball.

“Quello che mi fa male è che non so quanta speranza dia ad alcuni bambini afroamericani”, ha detto Baker all’Associated Press giovedì. “Perché quando avevo la loro età, avevo un gruppo di ragazzi, (Willy) Mays, (Hank) Aaron, Frank Robinson, Tommy Davis – il mio eroe – Murray Wells, tutti quei ragazzi. Dobbiamo fare qualcosa prima di perderli .”

Jackie Robinson fece il suo debutto nel 1947 con i Brooklyn Dodgers e quell’anno giocò ai Campionati del Mondo. Da allora, la partita del 1950 tra i New York Yankees ei Phillies è diventata l’unico torneo internazionale in cui non c’è un giocatore di colore di origine americana.

Houston e Philadelphia annunceranno il loro roster di 26 giocatori diverse ore prima di Game One venerdì sera al Minute Maid Park e non è previsto nessun giocatore di colore americano. Michael Brantley degli Houston Lions è fuori stagione per un infortunio alla spalla.

“Non credo che sia qualcosa di cui il baseball dovrebbe essere davvero orgoglioso”, ha detto Baker, che ha vinto i campionati del mondo come giocatore con i Dodgers nel 1981 e sta cercando il suo primo campionato come allenatore. . “Sembra brutto. Fa sapere alle persone che non ci sono voluti un anno o addirittura un decennio per arrivare a questo punto”.

In effetti, il numero in calo di giocatori Black MLB è stato un problema per anni. Richard Labschek, direttore dell’Institute for Diversity and Ethics in Sport nella Florida centrale, è l’autore principale dei rapporti annuali del suo gruppo sulle diverse pratiche di assunzione negli sport. Ha detto che i giocatori neri costituiscono solo il 7,2% del roster della giornata di apertura di quest’anno, la percentuale più bassa da quando i dati dello studio sono stati raccolti per la prima volta nel 1991, quando il 18% dei giocatori della MLB erano neri.

A partire dal 1954, quando Miss e New York Giants giocarono contro Larry Dobby e Cleveland, ogni squadra che raggiunse i Campionati del mondo aveva almeno un giocatore di colore nato negli Stati Uniti fino a quando gli Astros del 2005 non lo fecero.

I Phillies non avevano giocatori neri nel roster di apertura quest’anno per la prima volta dal 1959. Roman Quinn, un difensore di riserva nero, ha giocato 23 partite prima di essere rilasciato.

Il debuttante Darrick Hall ha fatto il suo debutto a Filadelfia alla fine di giugno e ha giocato 41 partite: sua madre è bianca e suo padre è bianco e nero, si identifica come multirazziale. Hall non è stato nel roster dei Phillies in nessuno dei primi tre round di questa post-stagione e non dovrebbe essere nel roster delle World Series.

La scorsa estate, per la prima volta nella storia del draft MLB, quattro dei primi cinque giocatori selezionati erano neri.

Tutti e quattro, insieme a più di 300 grandi leghe tra cui Michael Harris II di Atlanta, Hunter Green di Cincinnati, Kibrian Hayes di Pittsburgh e Devin Williams di Milwaukee, hanno partecipato a iniziative basate sulla diversità nella MLB come la MLB Youth Academy e la Serie DREAM e programma Reviving Inner Cities Baseball (RBI).

Nonostante la sua “profonda delusione e frustrazione” per la situazione di quest’anno, Becker spera che il top dell’ultimo draft significhi che questo sarà l’ultimo campionato mondiale in cui i giocatori di colore nati negli Stati Uniti non sono rappresentati.

“C’è un aiuto in arrivo”, ha detto. Puoi dirlo dal numero di prime opzioni di reclutamento per gli afroamericani. Le accademie producono giocatori. Quindi si spera che nel prossimo futuro non dovremo più parlarne e nemmeno trovarci in questa situazione”.

Lo scrittore di baseball Ben Walker ha contribuito a questa storia.

Altro da AP MLB: https://apnews.com/MLB e https://twitter.com/AP_Sports