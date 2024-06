Ben Potter, lo YouTuber noto come il comico, è morto all’età di 40 anni

per lui Il video più popolare, pubblicato nel 2018, presenta i fumetti di Injustice, che raccontano una realtà alternativa in cui Superman diventa malvagio. Lo spettacolo drammatico dura più di due ore e mezza e ha raggiunto più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel corso del video, la voce del signor Potter si alza e si abbassa con il movimento, aggiungendo un’energia che la sola parola scritta non può fornire.

Sua moglie ha aggiunto nel comunicato che il canale comico continuerà ad essere gestito da lei e dal team di lavoro.

Mr. Potter collega con successo universi concorrenti, come Marvel e DC, con la sua curiosità e attenzione alle sottigliezze del genere. Ha apportato un alto livello di artigianalità ai suoi video, introducendo molti dei suoi fan nel mondo dei fumetti che altrimenti non avrebbero conosciuto.

“Se ami i film sui supereroi ma non ti sei mai dilettato con i fumetti tascabili o non puoi permetterteli, come me, il suo canale YouTube è perfetto per te”, ha scritto una persona su Reddit Sotto un articolo sulla morte del signor Potter. “Il suo entusiasmo era sempre contagioso.”

Ben Potter è nato il 18 maggio 1984 da Arthur e Michelle Potter ed è cresciuto a Rhode Island.

Comicstorian è nato nel 2014 come ramo di Mostro idoneo, un altro canale YouTube gestito da Mr. Potter e dal suo team incentrato sulla tradizione dei videogiochi. In Primo post A Comicstorian, Potter ha spiegato che la creazione di canali separati consentirebbe più contenuti su uno spettro più ampio di fumetti e un’analisi dettagliata degli universi immaginari.