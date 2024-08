Boeing Starliner: la NASA si occuperà del rientro ritardato degli astronauti

Iscriviti alla newsletter Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





CNN

—



Ora, Butch Wilmore e Sonny Williams, due astronauti veterani della NASA che hanno guidato il primo volo di prova con equipaggio della navicella spaziale Starliner della Boeing, hanno trascorso 63 giorni nello spazio, quasi sette settimane in più di quanto inizialmente previsto.

Non c’è ancora una data di ritorno chiara in vista.

Mentre continuano le analisi per comprendere i problemi incontrati dal veicolo Starliner nel suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, la NASA ha confermato durante una conferenza stampa mercoledì che sta valutando varie opzioni di emergenza. Queste opzioni includono mantenere Williams e Wilmore nel laboratorio in orbita per altri sei mesi e riportarli a casa a bordo di un Crew Dragon di SpaceX nel 2025.

Martedì la CNN ha confermato che la NASA non ha ancora iniziato una “revisione della preparazione del volo” dell’equipaggio dello Starliner di ritorno dalla stazione spaziale. L’agenzia aveva dichiarato il 26 luglio che avrebbe avviato questo processo nei primi due giorni di agosto.

Ma i team della Boeing e della NASA stanno ancora lavorando su una possibile data di ritorno mentre i funzionari valutano i dati dei test e conducono analisi sui problemi di propulsione e sulle perdite di elio che hanno ostacolato la prima fase di volo della capsula Starliner. I test a terra condotti dalle squadre di missione nel Nuovo Messico mentre lavoravano per comprendere i problemi hanno prodotto risultati sorprendenti, ha detto mercoledì Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA.

L’agenzia spaziale aveva precedentemente confermato di aver trovato un eccesso di calore attorno ad alcuni dei propulsori dello Starliner che stava causando il rigonfiamento delle guarnizioni in teflon, limitando il flusso di carburante e provocando problemi al motore. L’incertezza sul fatto che questi sigilli sporgenti siano la causa principale del problema – e su come il problema potrebbe influenzare il veicolo Starliner nello spazio – è alla radice dei disaccordi all’interno della NASA su quanto sia sicuro per un equipaggio tornare a bordo dello Starliner, hanno rivelato i funzionari. alla conferenza stampa.

Il ritorno della navicella spaziale Starliner rimane incerto, mentre i funzionari lavorano per raggiungere un accordo su come portare a termine il resto della missione lanciata il 5 giugno.

“Direi che le nostre possibilità di ritorno di un veicolo spaziale senza equipaggio sono aumentate un po’ in base a ciò che è accaduto”, ha affermato Ken Bowersox, amministratore associato della direzione delle operazioni spaziali della NASA, riferendosi ai processi di revisione interna della NASA che devono essere completati prima che possa essere fissata una data di ritorno dello Starliner. “Nelle ultime due settimane, ma ancora una volta, con l’arrivo di nuovi dati, nuove analisi e discussioni diverse, potremmo ritrovarci a muoverci in un’altra direzione.”

La NASA ha da tempo preso in considerazione il ritorno di Williams e Wilmore a bordo di SpaceX come opzione di emergenza per la missione, ma l’obiettivo principale è riportare gli astronauti a casa a bordo del veicolo Starliner. Egli sostiene La sua navicella spaziale è sicura per gli astronauti.

Tuttavia, l’agenzia spaziale ha annunciato martedì di aver rinviato il lancio della missione Crew-9 di SpaceX, un volo di routine che avrebbe dovuto far volare quattro astronauti per sostituire la missione Crew-8 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Il decollo della navicella spaziale Crew 9 era previsto per il 18 agosto, mentre la capsula Starliner sarebbe tornata sulla Terra con gli astronauti prima di tale data. Ora, secondo la NASA, la navicella spaziale Crew 9 non verrà lanciata fino al 24 settembre.

“Questa modifica consente più tempo ai responsabili della missione per completare la pianificazione del ritorno per il test di volo dell’equipaggio Boeing dell’agenzia”, ​​ha affermato la NASA in una nota martedì. Nuova versione.