Le recensioni del primo gioco di Borderlands lo descrivono come “senza vita” ed “estremamente cattivo”.

Dopo una lunghissima attesa, è uscito il film live-action Aree di confine Il film arriverà finalmente nei cinema questa settimana. Ma prima, il film è stato proiettato davanti a fan e critici a Los Angeles. E in base alle prime impressioni pubblicate online, il film Aree di confine Il film sembra un completo disastro.

Aree di confineThe Last of Us, che uscirà nelle sale a livello nazionale il 9 agosto, è basato sui popolari giochi sparatutto sviluppati da Gearbox e pubblicati da 2K Games. È stato annunciato per la prima volta nel 2020un film live-action classificato PG-13 diretto da Eli Roth Ho passato anni nell’inferno della produzione. E ogni volta che lo guardiamoIl film sembrava così brutto! Ma c’era sempre la possibilità che l’intero film ci sorprendesse e risultasse sorprendente. Ebbene, a giudicare dalle impressioni iniziali estremamente negative online, non sembra essere così.

“Aree di confine “È un disastro” Pubblicato dal critico Adriano Caporoso“Questo film racchiude tutti i cliché immaginabili e sostituisce il caos e la fantasia dei giochi con un film senza vita, poco divertente e visivamente disgustoso, con personaggi fastidiosi e un cast che non ha un briciolo di chimica.”

Matthew Simpson, critico di Film di cui abbiamo scritto, È stato pubblicato:”[The movie] “È davvero brutto. Avrei davvero voluto che mi piacesse, ma la trama banale + troppe performance telefoniche + il fatto di trovarsi in un posto strano dove sembra costoso ed economico allo stesso tempo, lo hanno reso un miserabile fallimento.” Simpson ha fatto una nota positiva, dicendo che Jack Black è “fantastico” nel film e l’unico attore che “eguaglia l’energia dei giochi”.

“il confine” È come se qualche dirigente fuori dal mondo pensasse che i “ragazzi fantastici” lo trovino attraente, ha twittato il critico cinematografico Edgar Ortega“Non c’è nessun momento serio per il personaggio qui, solo battute fastidiose che suonano stantie nel momento in cui escono dalla bocca degli attori. Non è poi così male, è bello, è semplicemente un completo disastro.”

Lionsgate/Cambio

“Aree di confine “Sicuramente uno dei peggiori film dell’anno” Il post critico Chuck Lambert“I fan si arrabbieranno per quanto si sbagliano con i personaggi (specialmente Tina).” [and] Gli spettatori occasionali non rimarranno colpiti da quanto il film sembri incompleto [Guardians of the Galaxy] “Briccone.”

Allo stesso modo, un critico cinematografico indipendente Inserito da Sean Patrick Kelly che, sebbene il film contenga “un livello di dettaglio eccezionale per coloro che hanno giocato ai videogiochi”, la maggior parte delle persone probabilmente lo accuserebbe di “Essendo Guardiani della Galassia Briccone.“

NO tutti Lo odiavo assolutamente Aree di confine film…

Ci sono state però alcune reazioni piuttosto positive. Molti critici hanno elogiato Jack Black e… Cate Blanchett si presenta Ha suggerito che i fan del franchise apprezzeranno le uova di Pasqua e i riferimenti sparsi nel film.

“Aree di confine “È un film d’azione divertente ed è adatto ai ragazzi di 13 anni.” È stato pubblicato Maniglia hollywoodiana“Il film si basa interamente sul potere di Cate Blanchett per portare il film fino al traguardo – e lei offre un’ottima interpretazione. Anche se non c’è nulla che lo distingua particolarmente dal resto, il film è divertente dall’inizio alla fine e ha un discreto ritmo.” ritmo ovunque. Anche Jack Black è una forza comica e, a parte alcune banali scene di flashback e decisioni di recitazione che non sempre funzionano, Aree di confine “Non c’è nulla di cui lamentarsi, ma non c’è nulla di cui rallegrarsi.”

Aree di confine Lo ha detto il creatore di Killer Six Il film era “migliore” di quanto si aspettassero e hanno aggiunto: “In realtà la trama è un po’ confusa Aree di confine “La moda, ma anche l’umorismo e il cuore ci sono. Ci sono molti momenti di fanservice, ma alla fine non so se avrà risonanza. 6.75/10”

Quindi sì, è come Aree di confine Il film non è molto bello. Sarò curioso di vedere come se la caverà al botteghino, soprattutto con una commedia altrettanto grande Deadpool e Wolverine È già uscito nelle sale ed è un grande successo. Aree di confine La recente tendenza degli adattamenti dei videogiochi continuerà e avrà successo, oppure si esaurirà e fallirà? Lo scopriremo presto.

