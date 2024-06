Il bilancio delle vittime della tragedia di Kalakurichi nel Tamil Nadu è salito lunedì a 57, secondo le informazioni aggiornate dell’amministrazione distrettuale. Finora, 156 persone stanno ricevendo cure in diversi ospedali governativi. Un totale di 110 persone sono in cura presso il Kallakurichi Government Medical College Hospital. L’amministrazione distrettuale ha affermato che 12 persone sono state ricoverate a Puducherry, mentre 20 persone sono in cura a Salem e quattro all’ospedale governativo di Villupuram. Scavo più a fondo Kalakurichi: i funzionari sanitari interagiscono con i residenti locali dopo la recente tragedia degli alcolici a Kalakurichi. (PTI)

Il 18° Lok Sabha è iniziato oggi e i membri del Parlamento hanno prestato giuramento uno per uno, dopo il giuramento del Primo Ministro Narendra Modi. Tuttavia, il giuramento del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan è stato accolto con proteste e slogan da parte dei leader dell’opposizione in Parlamento. Scavo più a fondo

Noland Arbaugh, il primo destinatario di Neuralink, ha visto risultati promettenti da quando ha ricevuto un chip cerebrale dalla società di Elon Musk a gennaio. Ma è possibile hackerare il chip? Noland Arbaugh ha detto di sì. Scavo più a fondo

L’edizione 2024 della Coppa del Mondo T20 ha confermato lunedì la sua prima doppietta in semifinale dopo che la fase Super Eight del torneo ha completato la sua quota di partite del Gruppo B. I campioni in carica dell’Inghilterra, che la scorsa settimana erano sull’orlo di un’umiliante uscita dalla fase a gironi, si sono qualificati per i Super Eight con l’aiuto della vittoria dell’Australia sulla Scozia, prima di superare le Indie Occidentali e gli Stati Uniti per assicurarsi un quarto posto consecutivo in semifinale in una Coppa del mondo T20. Scavo più a fondo.

Il destino dell’uscita di Monkey Man di Dev Patel in India rimane poco chiaro. Secondo l’ultimo rapporto di The Hindu, una fonte ha affermato che il Central Board of Film Certification (CBFC) “ha ostacolato la sua uscita senza vietarla ufficialmente” non proiettando il film davanti al comitato consultivo. Scavo più a fondo.

Sonakshi Sinha ha sposato Zaheer Iqbal con un matrimonio semplice a cui hanno partecipato familiari e amici intimi. La coppia ha anche tenuto un grande ricevimento a Mumbai e ha invitato i più grandi nomi di Bollywood, tra cui Rekha, Salman Khan, Kajol, Aditi Rao Hydari e altri attori. I completi nuziali di Sonakshi l’hanno trasformata in una bellissima sposa appena sposata. Tuttavia, la semplice e tradizionale Alta tra le sue mani ha rubato la scena. Scavo più a fondo.