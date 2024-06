La NASA ha fatto causa dopo che un proiettile spaziale indesiderato si è schiantato in Florida

Una famiglia americana chiede alla NASA un risarcimento di 80.000 dollari dopo che un piccolo pezzo di detrito spaziale è caduto dallo spazio e ha colpito il tetto della loro casa in Florida, ha detto venerdì uno studio legale.

Il problema della spazzatura spaziale è emerso insieme all’aumento del traffico spaziale e la risposta della NASA potrebbe costituire un precedente per il modo in cui verranno gestite le richieste future, ha affermato in un rapporto lo studio legale Cranville Sumner. dichiarazione.

L’8 marzo un oggetto del peso di soli 700 grammi colpì la casa di Alejandro Otero a Naples, in Florida, facendo un buco nel tetto.

La NASA più tardi Certo Faceva parte di un pallet di ricarica di batterie usate lanciato dalla Stazione Spaziale Internazionale come rifiuti nel 2021.

L’agenzia spaziale americana ha affermato che invece di disintegrarsi completamente prima di cadere sulla Terra, parte di esso è rimasto intatto quando è tornato nell’atmosfera.

Il figlio di Otero era in casa al momento della collisione, secondo lo studio legale, che ha affermato che la NASA aveva sei mesi per rispondere alla sua richiesta.

“Il mio cliente sta cercando un risarcimento adeguato per tenere conto dello stress e dell’impatto che questo evento ha avuto sulle loro vite”, ha affermato l’avvocato Mika Nguyen Worthy.

“Sono grati che nessuno abbia subito lesioni fisiche a causa di questo incidente, ma una situazione di pre-morte come questa avrebbe potuto essere catastrofica.

“Potrebbero esserci lesioni gravi o morte.”

La NASA non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento dell’AFP.

