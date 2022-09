Bruce Springsteen porta Jan Weiner alla missione “Born to Run”.

Parafrasando d. Hook e spettacolo di medicina, mettiti al riparo roccia rotolante Era un obiettivo primario per qualsiasi artista rock ea metà di una conversazione di un’ora con il fondatore di Rolling Stone Jan Weiner Nel Via 92 Martedì sera a New York City, Bruce Springsteen Aveva un osso su cui riflettere proprio su questo argomento.

Ha notato: “Non ero sulla copertina di Rolling Stone quando è uscito ‘Born to Run’, sai.” Quando questo disco viene pubblicato. Ero sulla copertina di Time e Newsweek”.

Weiner ha risposto dicendo che quelle riviste erano “l’establishment” e che la realizzazione delle copertine da parte di Springsteen era stata oggetto di aspre polemiche. Springsteen si è lamentato del fatto che l’attenzione avesse attirato un fan inaspettato: l’Internal Revenue Service.

Non avevo pagato un centesimo di tasse quando ero sulla copertina di Time e Newsweek, ha scoperto l’IRS e ci sono voluti 10 anni [to pay it]”, deriso.

Non tutti volevano essere in copertina. Winner ha rivelato che Joni Mitchell è stata l’unica artista a rifiutare questo onore.

Mentre i problemi finanziari di Springsteen sono stati trattati in una precedente conferenza sul libro con Tom Hanks al Tribeca Film Festival nel 2017 per promuovere la sua autobiografia, “Born to Run”, il presidente era presente come moderatore per discutere il nuovo libro di memorie di Wenner, “Like a Rolling Stone. “

Springsteen ha iniziato il colloquio di un’ora con Weiner sul palco per una chiacchierata, che ha approfondito l’infanzia di Weiner crescendo come un “baby boomer del dopoguerra”, componendo i suoi opuscoli del collegio (che lui chiamava “Sardina”) e infine diventando un studente a Berkeley, prima di abbandonare la scuola e fondare Rolling Stone nel 1967.

Weiner, che aveva subito un intervento chirurgico a cuore aperto, un intervento chirurgico alla schiena e quattro operazioni agli occhi, si sedette lentamente al suo posto, ma era eccitato al ricordo dei dettagli della sua vita e delle battute con Springsteen sulla reciproca educazione cattolica e sulle esperienze del liceo ( Weiner si unì al Consiglio studentesco; Springsteen no) e al rock and roll.

“Fu l’inizio delle proteste studentesche negli Stati Uniti”, ricorda, sit-in, viaggi in autobus e manifestazioni studentesche. Ha detto che l’epifania è avvenuta dopo aver sentito Joan Baez cantare durante una protesta. Era la sua vigilanza politica unita alla sua scoperta della musica rock. Imperterrito da una recensione di disapprovazione dei Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club” per la rivista High Fidelity, Wenner fondò il suo gruppo, dal nome di una delle canzoni di uno dei suoi artisti preferiti, Bob Dylan.

“C’era un invito alle persone a cogliere l’attimo”, ha detto Weiner. “Il tempismo è importante”.

Springsteen ha ricordato di aver letto la rivista crescendo nella sua città natale di Freehold, elogiando la rivista bimestrale come la prima volta che ricordava di aver scritto di musica rock in modo serio.

“E ‘stato il primo periodico che ha scritto sul rock nel modo in cui mi sentivo al riguardo”, ha detto Springsteen. “Era una guida di sopravvivenza.”

“Volevo inviare quel messaggio e diffonderlo”, ha detto Weiner.

Quando Springsteen ha detto che la sua vocazione a servire nel rock era attraverso la scrittura di canzoni e l’uso di uno strumento, Weiner ha scherzato: “È qui che io e te ci separiamo”.

Springsteen era anche curioso del lavoro di Weiner come editore e di come fossero organizzati scrittori come Tom Wolfe o Hunter S. Thompson. Springsteen ha paragonato il ruolo editoriale di Weiner al suo produttore e regista, John Landau, che ha interpretato principalmente il ruolo, riducendo i giochi di parole eccessivi dopo le sue prime due registrazioni.

Abbiamo dato loro spazio. La star è lo scrittore. Vuoi dirigere il talento nella direzione in cui vuoi che sia”, ha detto Wiener.

A volte gli intervistati avevano voti facili. Weiner ha detto che intervistare Springsteen, il membro degli U2 Bono e Who’s Pete Townshend rende le interviste più facili, poiché hanno solo bisogno di una domanda per avviare la conversazione, mentre Dylan e Rolling Stones, Mick Jagger, sono più difficili.

“Nessuno dei due vuole davvero dire troppo su se stesso o rivelare troppo e quasi si annoia”, ha detto.

Jan Weiner e Bruce Springsteen parlano del nuovo libro di memorie di Jan Weiner “Like a Rolling Stone” al 92NY il 13 settembre 2022 a New York City. (Foto di Taylor Hill/Getty Images) Getty Images

Chi altro è difficile da rompere? Politica.

“I politici sono potenti perché sono così programmati… [Everything has] È stato pre-testato e indagato e qual è la situazione giusta”, ha detto, descrivendo l’ex presidente Barack Obama come riluttante a “sostituire” il presidente entrante Donald Trump la mattina dopo le elezioni. “È difficile toglierli dal messaggio”.

Mentre esaminava l’elenco degli artisti che avrebbe voluto intervistare – è stato menzionato Elvis Presley – a Weiner sono state anche poste quelle che Springsteen considera “domande importanti”. Ad esempio: Wenner ha licenziato un editore per essersi rifiutato di mettere Hootie e Blowfish in copertina? [The incident actually had to do with a bad review.] Weiner ha difeso la band, dicendo che il dipendente in questione aveva un “atteggiamento sbagliato”. Non ha esitato a menzionare di aver licenziato lo scrittore Dave Marsh.

Winner ha anche inviato alcune domande del pubblico inviate su schede, approfondire quanti numeri di Rolling Stone Winner saranno destinati agli alieni (risposta: qualsiasi rivista con Springsteen o Dylan in copertina) e se il rock ‘n’ roll ha un messaggio importante per la prossima generazione. Weiner ha notato che mentre artisti come Springsteen e Dylan hanno ancora qualcosa da dire, opere come i Rolling Stones non scrivono più nuovo materiale e quando vedi lo spettacolo ora, è un lavoro “vecchio”.

“Non così nettamente”, ha detto, “ma il rock ‘n’ roll era collegato a quel momento storico degli anni ’60”. “Non credo che potremo vederlo di nuovo.”

Springsteen ha anche scherzato sull’ottenere ulteriori stelle per le recensioni degli album e ha definito se stesso e Weiner “due vecchi che cercano di affrontare in sicurezza la nostra estinzione”.

“È appropriato continuare a fare rock and roll a questa età?”, ha detto Weiner. “C’è ancora vita ed è vitale. Penso che con l’età, la cosa migliore da cercare sia sentirsi bene. perdere FOMO. Hai quello che vuoi. Quello che ho è fortunato. Non ho bisogno di lottare per nient’altro, qualunque esso sia”.

