Da Sonu Nigam a Shreya Ghoshal, l’industria musicale piange l’improvvisa partenza del cantante

KK, che aveva solo 54 anni, lascia la moglie e due figli.

Bombay:

Molte celebrità dell’industria musicale indiana hanno reso omaggio a Krishnakumar Kunath, meglio noto come KK, dopo la morte del famoso cantante di playback.

Il famoso cantante Sonu Nigam, un destinatario di Padma Shri, si è rivolto a Instagram e ha scritto: “KK mere bhai, not done”. In particolare, la popolare canzone di Bollywood Mehki Hawaon Mein è stata cantata da KK e Sonu Nigam.

La cantante Shreya Ghoshal, vincitrice di quattro National Film Awards, ha twittato: “Non riesco a aggirare questa notizia. Numb. #KK PERCHÉ! È così difficile da accettare! Il cuore è strappato”.

Non riesco a capire questa notizia. formica. #kk Perché! Questo è molto difficile da accettare! Il cuore è lacerato. Shreyaghoshal 31 maggio 2022

Anche Vishal Dadlani, che è anche un famoso cantante, cantautore, compositore e cantante di uno dei principali gruppi rock indiani chiamati Pentagram, ha espresso il suo dolore per l’incidente.

Ha scritto su Twitter: “Le lacrime non si fermeranno. Che uomo. Che voce, che cuore, che essere umano. #KK FOREVER!!!”

Questo non può essere reale.Incorpora il tweet Niente sarebbe più lo stesso senza di te. niente. Il mio cuore è in gravi difficoltà. Il suono della purezza stessa, la gentilezza della decenza, un vero cuore d’oro. È andato. – VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) 31 maggio 2022

Il famoso cantante Mohit Chauhan ha reso omaggio all’anniversario della morte di KK. Ha twittato: “KK…non è un ragazzo onesto. Non è il tuo momento di andare. Questa è stata l’ultima volta che siamo stati insieme per annunciare un tour insieme. Come puoi andare??? Sotto shock. Nel dolore. Caro amico, fratello andato. RIP KK. Ti amo. “

KK… non un uomo giusto. Non è il momento di andare. Questa è stata l’ultima volta che siamo stati insieme per annunciare un tour insieme. Come vai??? sotto shock. nel dolore. Quindi mio caro amico, un fratello se n’è andato. RIP KK Ti voglio bene. pic.twitter.com/lCdwIRf3W6 – Mohit Chauhan (@_MohitChauhan) 31 maggio 2022

Il cantante Krishnakumar Konath, meglio conosciuto come KK, è morto martedì sera. Il cantante si è ammalato mentre si esibiva a un evento a Calcutta ed è stato portato all’ospedale CMRI, dove è stato dichiarato morto.

Aveva solo 54 anni. Uno dei cantanti più versatili dell’industria cinematografica hindi, KK ha registrato canzoni in diverse lingue, tra cui hindi, tamil, telugu, kannada e bengalese.

È meglio conosciuto per le sue canzoni come “Zindagi Do Pal Ki” dal film Kites, “Aankhon Mein Teri” dal film Om Shanti Om, “Khuda Jaane” dal film Bachna Ae Haseeno e “Tadap Tadap” dal film Hum . Dil de Chuc Sanam, tra gli altri.

