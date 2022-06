2023 Lexus RX ridisegnata, aggiunge 367 CV RX500h F Sport Hybrid

La nuova Lexus RX 2023 è disponibile con molti nuovi motori.

L’RX350 ha un motore a quattro cilindri turbo, mentre i modelli RX350h, RX450h+ e RX500h F Sport Performance sono tutti dotati di diverse configurazioni ibride.

La nuova RX sarà in vendita negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

La RX ha aperto la strada alla Lexus sin da quando è apparsa per la prima volta sulla scena, e ora il nuovo modello di quinta generazione offre una nuova versatilità nel design della griglia del perno del marchio. Con un’area del colore della parte superiore del corpo RX del 2023 Il viso è un’interessante evoluzione dell’aspetto polarizzato della Lexus che si trova in tutta la formazione. Indipendentemente da cosa pensi del nuovo stile, la nuova RX è pronta ad aumentare la sua copertura dello spettro dei SUV di lusso con nuovi propulsori tra cui un modello ibrido plug-in e il motore RX500h F Sport Performance da 367 CV che presenta un nuovo tutto- configurazione della trazione integrale che chiama Lexus Direct4.

Le voci suggeriscono che Lexus introdurrà a Nuovo crossover a tre file chiamato TX Nel prossimo futuro, quindi non credo che il primo Modello “L” di RX Tornerò questa volta. Ciò consentirebbe alla RX di occupare uno spazio crossover a due file da qualche parte tra la compatta e la media dimensione che ha avuto tanto successo per questo modello nel corso della sua storia. Con un passo più lungo di 2,4 pollici, la nuova RX promette più spazio per i sedili posteriori ma la stessa lunghezza complessiva, il che significa che le sue lunghezze sono più corte e le sue proporzioni sembrano più sportive.

Ingegneria Toyota GA-K, condivisa con molti modelli tra cui Highlander, RAV4 e più piccoli Lexus NXDi seguito è riportata l’ultima versione di RX. Offre sospensioni posteriori multilink per sostituire la configurazione del braccio di controllo a lunghezza asimmetrica del modello precedente. Lexus afferma anche che il nuovo modello è fino a 198 libbre più leggero di prima.

Il V-6 da 3,5 litri utilizzato nelle precedenti RX350 e RX450h è scomparso ed è stato sostituito da una varietà di trasmissioni a quattro cilindri che includono un motore a gas di base e tre ibridi separati. L’RX350 è dotato di un quattro litri turbo da 2,4 litri con 275 cavalli e 317 piedi per libbra di coppia; Come per l’NX350, questo motore è disponibile con cambio automatico a otto rapporti e trazione anteriore o integrale. La RX350h utilizza una familiare configurazione ibrida Toyota con sei cilindri in linea da 2,5 litri e motori elettrici che si combinano per produrre 246 cavalli; Viene fornito di serie con la trazione integrale e raggiungerà una stima di 33 mpg combinati, 3 mpg meglio di Vecchia RX450h Configurazione ibrida V-6.

Le cose iniziano a farsi interessanti con il nuovo modello RX500h F Sport Performance. È pensato per essere considerato allo stesso livello di prestazioni di IS500 con motore V-8Questa versione della RX ha un nuovo sistema ibrido con un motore a benzina a quattro cilindri turbo da 2,4 litri e cambio automatico a sei marce al posto del cambio planetario tipico delle ibride Toyota. Produce un totale di 367 cavalli e 406 piedi per libbra di coppia, e Lexus afferma che il sistema di trazione integrale, che chiama Direct4, include un motore elettrico più potente sull’asse posteriore che ha lo scopo di migliorare le prestazioni di guida.

Ci sarà anche un modello RX450h+ con un propulsore ibrido plug-in. Lexus non fornisce specifiche, ma pensiamo che avrà una configurazione simile a quella dell’NX450h + 302 CV e Toyota RAV4 Prime PHEV. Il plug-in NX fornisce un’autonomia di guida elettrica stimata dall’EPA di 37 miglia, quindi l’RX PHEV non dovrebbe avvicinarsi a questo.

Gli allestimenti per i modelli inferiori includeranno Base, Premium, Premium +, Luxury e F Sport Handling, mentre la RX500h F Sport Performance rientrerà nella fascia alta. Le ruote da 19 pollici sono standard su tutta la linea, con ruote da 21 pollici opzionali. L’interno ridisegnato sembra simile all’NX ed è disponibile con un touchscreen da 14 pollici opzionale che funziona con l’ultimo sistema di infotainment Lexus. Le opzioni di colore degli interni includono sei diversi colori, tra cui rosso e marrone, mentre saranno disponibili finiture in bambù, legno a poro aperto e alluminio.

Pensiamo che il prezzo base della RX 2023 aumenterà leggermente rispetto al costo iniziale di $ 46.995 della RX350. È probabile che l’ibrido RX350h inizi da qualche parte intorno a $ 50.000, mentre è probabile che l’RX450h+ si avvicini a $ 60.000. Non ci sono precedenti per il modello RX500h F Sport Performance, quindi non saremmo sorpresi di vedere questo modello raggiungere la gamma di $ 70.000. Lexus afferma che la nuova RX sarà in vendita alla fine di quest’anno.

