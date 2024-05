Bylsma è stato nominato allenatore del Kraken, in sostituzione di Hakstol

Bylsma era l’allenatore del Wilkes-Barre/Scranton, affiliato all’AHL dei Penguins, quando sostituì Michel Therrien a Pittsburgh il 15 febbraio 2009; A 38 anni, all’epoca era l’allenatore più giovane della NHL. I Penguins terminarono la stagione 2008-2009 18-3-4 e sconfissero i Detroit Red Wings in sette partite vincendo la Coppa.

Due stagioni dopo, vinse il Jack Adams Award e fu votato Allenatore dell’anno della NHL con i Penguins che andarono 49-25-8 nonostante avessero perso 350 partite per infortunio e mancassero gli attaccanti Sidney Crosby ed Evgeni Malkin nelle ultime 35 partite della stagione regolare. .

Ha allenato i Sabres per due stagioni (2015-2017) e ha mancato i playoff in ogni stagione.

Dopo la sua permanenza a Buffalo, Bylsma è stato assistente allenatore per tre stagioni con i Detroit Red Wings (2018-21), poi è stato assunto da Seattle come assistente con Charlotte dell’AHL nel 2021-22, quando era affiliato con il Kraken . E i Panthers della Florida.

Bylsma ha sottolineato che quando ha accettato il lavoro con Charlotte, sperava che avrebbe portato a un lavoro da allenatore con Coachella Valley.

“Puoi chiederti perché il mio percorso potrebbe avermi portato a Charlotte”, ha detto Bylsma. “Ma davvero, è stato… ero grato a Ron in quel momento perché mi ha dato l’opportunità di allenare di nuovo. Mi sono preso qualche anno di pausa dall’incarico di capo allenatore e ho davvero deciso che lo volevo”. Dammi un’altra possibilità di essere di nuovo capo allenatore, ed è proprio questo che mi ha portato a Charlotte, non vedevo l’ora di ricevere il curriculum, lo dirò.

Bylsma ha detto che Jessica Campbell, il suo assistente allenatore nell’AHL, è stata creata come un’opportunità per unirsi al suo staff a Seattle. Se lo farà, sarà la prima donna a servire come assistente allenatore nella NHL.

“IL [Kraken] Lo staff tecnico, Jay Leach e [Dave Lowry] “Sono persone con cui mi piacerebbe parlare per il futuro”, ha detto Bylsma “E c’è la possibilità di portare anche qualcun altro nell’organizzazione per integrare i giocatori, per integrare me stesso come allenatore, e Jessica era parte di quella conversazione. “, ha detto Bylsma. [Coachella Valley assistant] Stu Bickle ha preso parte a quella conversazione. “Quello che hanno fatto negli ultimi anni per far crescere i giocatori lì, Ty Carty e Ryker Evans ne è la prova, e quindi fanno parte della conversazione su come andare avanti con lo staff qui.”

Francis ha detto che lui e Bylsma discuteranno del resto dello staff tecnico, così come della sostituzione di Bylsma con la squadra AHL, in un secondo momento.

“Dan e io abbiamo avuto conversazioni sul nostro attuale staff e su chi potrebbe essere disponibile lì”, ha detto Francis. “Non ho avuto alcuna conversazione con Jessica a questo punto. Penso che il lavoro che ha fatto, però… il motivo per cui l’abbiamo assunta, non l’abbiamo assunta perché era una donna, l’abbiamo assunta perché pensavo era una brava allenatrice e aveva un background interessante.” Non solo pattinaggio, ma anche sviluppo di abilità, e questa era una parte importante di ciò che erano in grado di fare nella Coachella Valley.

Bylsma ha anche allenato la squadra nazionale statunitense alle Olimpiadi di Sochi 2014, è stato assistente dei New York Islanders (2005-06) e dell’American Hockey League con Cincinnati (2004-05) prima di unirsi a Wilkes-Barre/Scranton come assistente nella 2006.

Ha giocato 429 partite nella NHL come attaccante dei Los Angeles Kings e dei Mighty Ducks of Anaheim dopo essere stato selezionato al sesto round (n. 109) dai Winnipeg Jets nel Draft NHL del 1989. Si è guadagnato il soprannome di “Disco Dan” mentre giocava per la Phoenix della International Hockey League dal 1994 al 1996.

I San Jose Sharks sono l’unica squadra senza allenatore. Dalla conclusione della stagione regolare, i Sabres hanno assunto Lindy Ruff il 22 aprile, Travis Green si è unito agli Ottawa Senators il 7 maggio, i Toronto Maple Leafs hanno assunto Craig Berube il 17 maggio e Sheldon Keefe è stato assunto dal New Jersey. Diavoli il 23 maggio. Scott Arnell divenne l’allenatore dei Winnipeg Jets il giorno successivo.

