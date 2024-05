Un aereo spaziale cinese lancia in orbita un oggetto misterioso mesi dopo il suo lancio

Uno strano aereo spaziale cinese è tornato alla normalità, lanciando in orbita un oggetto non identificato, che potrebbe segnare la fine della sua misteriosa missione.

La US Space Force sta attualmente seguendo il misterioso oggetto, che sembra essere stato lanciato dallo spazioplano riutilizzabile il 24 maggio intorno alle 15:00 ET, ha detto Jonathan McDowell, astrofisico dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrofisica. maschio Ha continuato a scrivere “Sarà interessante vedere se l’aereo si muoverà o atterrerà presto.”

Lo spazioplano è stato lanciato il 14 dicembre a bordo di un razzo vettore Long March 2F, decollato dal Jiuquan Launch Center in Cina. Poco dopo arrivò l’auto Metti in orbita sei oggetti, che sembrano emettere segnali diversi. Il recente oggetto non identificato, suggerisce McDowell, potrebbe significare che l’aereo spaziale si sta preparando ad atterrare subito dopo 164 giorni in orbita.

Lo spazioplano cinese è un prodotto della China Academy of Launch Vehicle Technology, un produttore statale che produce veicoli di lancio spaziale civili e militari. Il primo volo dello spazioplano è avvenuto nel 2020, rimanendo in orbita solo due giorni prima di atterrare nuovamente sulla Terra. Per la seconda volta in orbita, lo spazioplano è stato lanciato nell’agosto 2022 e ha trascorso 276 giorni nell’orbita terrestre.

Durante le sue missioni precedenti, l’aereo spaziale aveva fatto proprio questo Ha lanciato in orbita altri oggetti misteriosi Senza specificarne lo scopo. Nel complesso, la Cina ha tenuto nascosto il suo sviluppo di uno spazioplano riutilizzabile, condividendo poche informazioni sul suo prezioso velivolo.

“Dopo aver lavorato in orbita per un periodo di tempo, la navicella spaziale sperimentale tornerà al sito di atterraggio designato in Cina”, ha scritto l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua Net. “Durante questo periodo, verificherà la tecnologia riutilizzabile e gli esperimenti scientifici spaziali come previsto e fornirà supporto tecnico per l’uso pacifico dello spazio”.

Come suggerisce il nome, gli spaziplani sono aerei e veicoli spaziali ibridi che vengono lanciati nello spazio da razzi, operano come un veicolo spaziale in orbita nello spazio una volta e poi operano come normali aerei nell’atmosfera terrestre. In caso di successo, gli spaziplani potrebbero diventare preziosi veicoli spaziali riutilizzabili, soddisfacendo la crescente domanda di lanci satellitari e altre missioni che necessitano di essere trasportati nello spazio. Allo stesso modo, la US Space Force ha il proprio aereo spaziale; IL BoeingX-37. Forza spaziale americana Lancio dell’X-37B a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX Il 28 dicembre alla sua settima missione.

