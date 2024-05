Dal 15 al 24 giugno, il Museum of Old and New Art di Hobart, capitale della Tasmania, ospiterà una serie di eventi speciali di ascolto in cui i visitatori potranno ‘sperimentare’ una selezione di 31 brani dal settimo album in studio del gruppo. “Si sente parlare di opportunità che arrivano una volta nella vita.” Il museo ha scritto sulla pagina della mostra. “Forse questo è uno di questi.”

Il museo ha affermato che i biglietti gratuiti possono essere prenotati, “se si è abbastanza fortunati da assicurarsene uno”, a partire da giovedì.

Le udienze faranno parte di una mostra più ampia denominata “Rilascio del nome“, che durerà fino ad aprile del prossimo anno e tratterà celebrità, status e cultura. Altri nomi associati alla mostra includono Porsche, Madonna, Henry Kissinger, Air Jordan, McDonald’s e Henry VIII. L’album Wu-Tang sarà disponibile per l’ascolto solo per quei 10 giorni.

“Ogni tanto, qualcosa su questo pianeta ha proprietà misteriose che trascendono le sue condizioni fisiche”, ha detto Jarrod Rawlins, direttore degli affari curatoriali del museo. Lo ha detto in una dichiarazione al Guardian. “‘Once Upon a Time in Shaolin’ è più di un semplice album, quindi quando stavo pensando alla statura e a che nome trascendente potesse essere, sapevo che dovevo inserirlo in questo spettacolo.”

Il Museo Mina, come è noto, è stato inaugurato nel 2012, tra lo sgomento della gente del posto e la gioia dei turisti e dei curatori dei musei. Il progetto da 200 milioni di dollari è stato ideato da David Walsh, un ricco giocatore d’azzardo e matematico locale.