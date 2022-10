Call of Duty: Modern Warfare II utilizzerà il controverso sistema di protezione SMS di Blizzard

Quando arriverà il prossimo Call of Duty I fan dovranno collegare un numero di telefono al proprio account Battle.net per giocare. “Call of Duty: Modern Warfare IIdi recente costruzione Monitorare 2 e account appena creati Call of Duty: Modern Warfare Gli account richiedono un numero di telefono”, afferma di recente avvistato prima .

La notizia della richiesta arriva dopo una settimana di polemiche che la circondano che è il sistema di collegamento telefonico utilizzato in precedenza Monitorare 2 e così via Guerra moderna II. distanza che ha visto un Impedire a molte persone di giocare Monitorare 2 Il giorno della sua uscita, Blizzard annunciare Ridurrebbe i requisiti. Lo studio in precedenza aveva affermato che tutti i giocatori dovranno associare un numero di telefono al proprio account Battle.net e ora tale requisito ricade solo sui nuovi giocatori di Overwatch. In parte, il sistema è stato controverso perché non è possibile utilizzare “alcuni numeri prepagati” con SMS Protect. Prima di venerdì, i giocatori che hanno un servizio da provider di telefonia mobile adorano cricket senza fili Scoprono che non possono giocare.

Al momento, non è chiaro se tutto Zona di guerra 2.0 I giocatori avranno bisogno di un numero di cellulare per giocare Questo gioco non appena arriva . Dal 2020 Infinity Ward chiede di giocare gratuitamente zona di guerra Utenti sul computer per passare attraverso a . Activision Blizzard non ha risposto immediatamente alla richiesta di chiarimenti e commenti di Engadget.