Carol ha appena perso “Daryl and Carol”, lo spin-off Walking Dead

foto : Kevin Inverno ( Getty Images )

Cattive notizie per i fan della coppia platonica preferita da tutti che uccide gli zombi (da, tipo, 2015) oggi: Linea TV Rapporti precedentemente annunciato morto che cammina Una serie spin-off incentrata sui personaggi preferiti dai fan Daryl e Carol, Carol ha appena perso.

Esatto: l’attrice Melissa McBride ha suscitato in lei molta eccitazione culturale morti che camminano Lo stesso, cauzione sul franchise alla fine. Ciò significa che McBride ha apparentemente lasciato la serie pianificata, lasciando Norman Reedus, che interpreta l’amato balestriere Daryl Dixon, come protagonista completo della serie.

Nonostante le voci secondo cui perdere il personaggio di Carol (che è stato intessuto attraverso molti aspetti eroici e antieroici durante i 12 anni dello spettacolo della nave madre) sia stata una decisione creativa, AMC ha confermato che si tratta solo di un problema di programmazione, poiché McBride sembra non essere disponibile per volare in Europa per girare una serie senza titolo.

Ciao, è il n Ora del portavoce della rete:

Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, realistici, umani e popolari del mondo. morti che camminano essendo. Sfortunatamente, non è più in grado di partecipare allo spin-off precedentemente annunciato incentrato sui personaggi Daryl Dixon e Carol Peltier, che sarà ambientato e girato in Europa quest’estate e sarà presentato in anteprima l’anno prossimo. Il trasferimento in Europa è diventato logisticamente insostenibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan saranno delusi da questa notizia, ma morti che camminano L’universo continua a crescere ed espandersi in modi interessanti e speriamo vivamente di rivedere Carol nel prossimo futuro.

Il Carol & Daryl Show è stato originariamente annunciato nel settembre 2020, come l’originale morto che cammina Si stava preparando per questo molto Sta lentamente rotolando nella sua ultima stagione, che dovrebbe concludersi quest’anno. Lo spettacolo sarà il quarto romanzo morto che cammina spin-off, dopo Paura diE mondo al di làE la prossima serie antologica Racconti.