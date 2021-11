Caso di omicidio di Ahmed Arbury: la commissione arbitrale esamina il video e la chiamata al 911 tra le polemiche sulle sparatorie

Circa 90 minuti dopo l’udienza di mercoledì, alla giuria è stato chiesto di rivedere due video clip, uno dei quali è stato aggiornato il 23 febbraio 2020, dalla scena della sparatoria, nonché l’audio della chiamata al 911 di Gregory McMichael quel giorno. Hanno guardato ogni video clip tre volte e ascoltato l’audio del 911 una volta prima di tornare alla giuria.

La giuria ha preso una breve pausa pranzo prima di riprendere le discussioni poco prima delle 13:00 ET.

Il dibattito arriva otto giorni dopo la testimonianza, che comprendeva 23 testimoni. Dopo che la giuria ha esaminato il caso per più di sei ore martedì, la difesa ha confutato le argomentazioni finali.

Tre uomini – Travis McMichael, suo padre Gregory McMichael e il vicino William “Roddy” Brian Jr. – sono sotto processo con l’accusa. Ripresa di Arberry 23 febbraio 2020 nell’area di Chattila Shores fuori Brunswick, Georgia.

Ciascuno degli imputati deve affrontare nove accuse separate, tra cui omicidio doloso e criminale, aggressione aggravata, falsa detenzione e tentativo criminale di commettere un crimine. Se il tribunale arbitrale ritiene che Brian non sia colpevole della seconda accusa di aggressione aggravata, possono considerare tre capi di imputazione per aggressione aggravata, condotta imprudente o guida spericolata.

Gli imputati si sono dichiarati colpevoli di tutte le accuse. McMichaels Dicono che Arbery abbia arrestato un cittadino dopo che Arbury era sospettato di aver derubato una casa in costruzione nelle vicinanze, e Travis McMichael ha sparato e ucciso Arbury per legittima difesa. Brian afferma di essere innocente di qualsiasi illecito.

Se le discussioni della giuria continuano mercoledì scorso, la corte si aggiornerà per il congedo del Ringraziamento e riprenderà i dibattiti di venerdì e sabato, se necessario.

Le autorità si stanno preparando a tutte le possibili conseguenze a seguito di un verdetto basato sulla reazione del pubblico, che svolge un ruolo chiave in un’indagine in corso su questioni relative alla difesa e alla razza.

“Pianifichiamo il peggio, ma crediamo nel meglio. Ma stiamo cercando di far coincidere le varie situazioni che potrebbero sorgere a seguito del verdetto”, ha detto il capitano di polizia della contea di Clin Jeremiah Berkist. Dirige la task force locale che sovrintende alla sicurezza pubblica durante le indagini.

Martedì l’accusa ha negato le accuse

Ciascuno dei tre imputati è un avvocato Presentare argomenti diversi Perché i loro clienti lunedì non sono colpevoli.

Insieme all’argomentazione difensiva di Travis McMichael, l’avvocato di Gregory McMichael, Laura Hoag, ha ripetutamente affermato che Arbury è un noto intruso nella zona e che Gregory McMichael dovrebbe considerare di avere un valido sospetto ragionevole contro Arbury.

L’avvocato di Brian, Kevin Coff, ha detto che Brian era soprattutto un testimone Video che mostra le riprese Ha aiutato a portare avanti il ​​caso.

Martedì il principale avvocato Linda Dunikowski ha presentato una confutazione, esortando il tribunale arbitrale che ha agito solo in base al sospetto e che non c’erano prove che Arbery avesse commesso il crimine. Rispetto alle confessioni rese alla polizia subito dopo la sparatoria, Travis McMichael ha avuto contraddizioni dalla testimonianza in tribunale.

Dunikowski ha detto tutti e tre Colpevole di affrontare le accuse Perché avrebbero potuto mitigare la situazione chiamando la polizia o non inseguendo Arbery. Invece, ha sostenuto, gli uomini hanno effettuato un attacco feroce con i loro camion mentre inseguivano Arbery e cercavano falsamente di imprigionarlo, il che ha portato al momento in cui Travis McMichael ha sparato ad Arbery.

“Sarebbe vivo se lo tirasse fuori?” Ha chiesto al tribunale arbitrale di Arbery. “È molto semplice. La risposta è che non puoi rimuovere nessuno di questi crimini. Se prendi uno di questi crimini che hanno commesso, è ancora vivo. Tutti i crimini sottostanti hanno svolto un ruolo significativo e necessario. La morte di Ahmed Arberi .”

La madre di Arbury, Wanda Cooper-Jones, ha dichiarato in una dichiarazione finale dopo l’udienza di martedì in tribunale che Dunikowski aveva “fatto un ottimo lavoro”.

“Ha presentato di nuovo bene la testimonianza. Penso che torneremo con un verdetto di colpevolezza, e con questo voglio uscire: Dio ci ha portato così lontano, non ci sconfiggerà ora. Avremo giustizia. Perché Ahmed”, ha detto ai giornalisti.

Il padre di Arbery, Marcus Arbery Sr., ha affermato che ciò che ha visto in aula è stato “catastrofico”, ma ha anche espresso la speranza che il condannato riceva un verdetto.

Dopo che il tribunale arbitrale ha iniziato a deliberare, Jason Sheffield, avvocato di Travis McMichael, ha dichiarato: “Sono molto fiducioso nel caso che stiamo presentando.

La composizione della giuria è stata la fonte della controversia

L’analisi della CNN dei dati della giuria rivela che nove donne bianche, due uomini bianchi e un uomo di colore prestano servizio nel tribunale, alternando due donne bianche e una giuria maschile bianca.

Secondo i dati del 2019 dell’U.S. Census Bureau, circa il 69% della popolazione della contea di Clin è bianca e il 26% nera, quindi tenere solo una giuria nera è la principale lamentela degli avvocati e della famiglia di Arbery. Arberry è nero e gli imputati sono bianchi.

Dopo una lunga pausa sono stati selezionati un gruppo di prova di 12 membri e tre alternative Processo di selezione dell’arbitro È durato due settimane e mezzo e ha portato 1.000 potenziali giurati dalla comunità costiera della Georgia meridionale. Apparve meno della metà dei convocati.

La giuria aveva il trucco Sfidato dal governo Al termine del processo di selezione arbitrale. Dunikovsky ha affermato che gli avvocati della difesa hanno picchiato in proporzione i giurati neri qualificati e che alcuni dei loro scioperi erano motivati ​​dal razzismo.

Il giudice Timothy Wallsley ha dichiarato: “Questa corte ha deliberatamente ritenuto che vi sia discriminazione”. Può andare avanti Con giurati selezionati, altri giurati neri sono stati in grado di fornire protezione, oltre la razza, per le ragioni esatte per cui sono stati licenziati.