Cedette Adalberto Mondesi ai Red Sox

Al Mondisi, i Red Sox hanno preso un giocatore che ha guidato i Majors nelle triple (10) nel 2019 e ha rubato le basi (24) nel 20, ma non è stato molto in campo nelle ultime due stagioni. Con le modifiche alle regole in arrivo in questa stagione Le basi rubate dovrebbero aumentareUn giocatore come Mondese avrebbe più valore se potesse restare in salute.