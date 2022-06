Celtics Warriors segnano, punti veloci: Jaylen Brown, Jason Tatum guidano Boston alla vittoria in gara 3

I Boston Celtics hanno riguadagnato il primo posto nelle finali NBA del 2022 contro i Golden State Warriors. In casa per la prima volta nella serie, i Celtics si sono ritirati dai Warriors vincendo 116-100 in gara tre mercoledì sera. Boston, che ha condotto 2-1 nelle finali, ha resistito a un assalto nel terzo quarto da Golden State, mettendo via la partita nel quarto. Gaylen Brown (27 punti), Jason Tatum (26) e Marcus Smart (24) hanno raccolto 77 punti per guidare i Celtics, che sono avanzati di 18 punti nel primo tempo.

Stephen Curry ha segnato 31 punti in una partita di 12 su 22 e ha segnato 15 punti nel terzo quarto quando i Warriors erano temporaneamente in vantaggio. Klay Thompson ha fatto la sua miglior partita della serie, aggiungendo 25 punti, ma non è bastato. Draymond Green ha lottato, segnando solo due punti e aggiungendo tre assist prima di perdere nel quarto quarto

Boston è ora 7-0 dopo aver perso nei playoff. Nel frattempo, anche Golden State è imbattuto nel 2022 dopo la sconfitta e i Warriors hanno vinto almeno una partita nelle ultime 26 serie di partite. La quarta partita si svolge venerdì sera a Boston.

Ecco tre punti principali del gioco 3.

L’attacco equilibrato dei Celtics contrasta la corsa dei guerrieri

Ecco delle statistiche divertenti per mostrare quanto è piaciuto alla squadra di Boston in Gara 3: Tatum, Brown e Smart sono i primi trio ad avere ciascuno 20 punti, cinque assist e cinque rimbalzi in una finale dal 1984, Secondo le statistiche e le informazioni ESPN. L’ultimo trio a farlo, solo gli Showtime Lakers con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Cooper.

Brown ha iniziato presto le cose con i Celtics, accumulando 17 punti nel primo quarto per infiammare il pubblico di Boston e aiutare la squadra C a saltare presto in cima. Stava bussando in 3 secondi, colpendo la linea di tiro libero e lavorando in alcuni saltatori a medio raggio per mostrare a Golden State il suo set completo di abilità offensive. Sebbene Brown abbia fatto la maggior parte dei suoi danni nel primo quarto, segnando solo 10 punti nei tre quarti successivi, non importava perché Smart e Tatum gli hanno preso il testimone per il resto della partita. La prestazione di Smart è stata particolarmente degna di nota, data la sua esplosione di due punti nella seconda partita. È arrivato facilmente al limite e ha fatto alcuni giri favorevoli da fuori l’arco per aiutare Boston a mantenere il vantaggio nei momenti cruciali.

Ma non sono stati solo i Tre Grandi di Tatum, Brown e Smart a farcela per i Celtics. Grant Williams ha concesso a Boston enormi minuti dalla panchina, collezionando la sua migliore prestazione della serie con 10 punti e cinque rimbalzi. Lo stesso vale per Robert Williams III, che era a due soli punti dalla doppietta (otto punti, 10 board). Sebbene Robert Williams abbia avuto un infortunio al ginocchio, sembrava ancora agile a terra, finendo la partita di quattro blocchi nella notte. Con lui che pattugliava il bordo, i Warriors erano limitati a soli 26 punti in vernice, un forte calo rispetto ai 40 che avevano fatto in Gara 2.

Anche se i Celtics hanno quasi lasciato che le cose andassero in pezzi nel terzo quarto, ancora una volta, sono stati in grado di resistere a un’enorme prestazione di Curry per superare la serie 2-1.

I guerrieri hanno perso, ma Clay potrebbe tornare

Entrando nel gioco 3, Thompson ha scherzato su cosa avrebbe fatto per ripristinare il suo tocco di tiro per la serie. Dopotutto, stava tirando solo il 30,3 percento del campo ed era 4 su 15 in 3 secondi.

“Oh mio Dio, forse è solo un 6 Klay su YouTube perché ci sono state alcune situazioni davvero stressanti in cui sono stato”, ha detto Thompson. “Ho finito per colpire la palla molto bene. Quando puoi farlo con le spalle al muro, puoi farlo in qualsiasi momento. Si tratta solo di mantenere quella forza mentale”.

Non sono sicuro che Thompson abbia effettivamente realizzato alcuni dei suoi migliori successi nei playoff prima della partita di mercoledì, ma qualunque cosa abbia fatto, ha sicuramente funzionato. Thompson ha tirato il 41,2 percento dal campo e il 38,5 percento dalla profondità per finire con un totale di 25 punti. Ha punito i Celtics ogni volta che uno dei loro più grandi è andato a coprire la competizione in pick-and-roll, e ha dimostrato di poter creare anche per se stesso nell’arco.

L’unico problema, però, è che anche la sua prestazione in rimbalzo non è stata sufficiente per portare i Warriors alla vittoria. Tuttavia, mentre Golden State è ancora un perdente, vedere Thompson riscaldarsi in Gara 3 dovrebbe essere un segnale incoraggiante per i Warriors che vanno avanti.

Il potenziale infortunio di Curry potrebbe cambiare la catena

Verso la fine del quarto quarto, i giocatori di entrambe le squadre si stavano tuffando a terra per una palla vagante. Quando suonò il fischio e tutti si radunarono, Carrie era ancora sul pavimento e si contorceva per il dolore. Si è alzato lentamente, zoppicava ed è rimasto in gioco, ma dopo quell’incidente non sembrava più lo stesso. Il replay ha mostrato che Horford era caduto inavvertitamente sulla gamba di Curry durante una fuga precipitosa sul pavimento. Dopo la partita, Curry ha detto che stava provando dolore al piede, ma sperava di poter giocare in gara 4.

Ecco uno sguardo al gioco:

Dopo la partita, l’allenatore dei Warriors Steve Kerr ha rifiutato di fornire dettagli, dicendo: “Ne sapremo di più (giovedì)”.

Thompson ha anche parlato dell’infortunio di Curry: “Steve farà tutto ciò che è in suo potere per giocare. Spero davvero che stia bene perché è quello che siamo”.

Thompson ha battuto la testa. Curry è stato il miglior giocatore indiscusso dei Warriors durante i playoff e anche in Gara 3, la sua prestazione di 15 punti nel terzo quarto è stata la ragione per cui Golden State è tornato in questa partita. Dovremo aspettare per vedere cosa dicono i Warriors su qualsiasi potenziale infortunio, ma se Curry non è sano al 100% andando avanti, Golden State sarà nei guai. Il fatto che Curry avrà solo un giorno libero da ora fino a venerdì per Gara 4 peggiora le cose ogni volta che è necessario un recupero.