Dove si colloca la stagione dei punteggi di tutti i tempi di Auston Matthews?

Con il suo 66esimo gol stagionale, Auston Matthews è in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi nell'era del tetto salariale, superando i 65 gol di Alex Ovechkin nel 2007-2008. Solo 20 stagioni hanno visto un giocatore segnare più gol.

Tuttavia, non tutte le stagioni in cui si segnano gol vengono guadagnate allo stesso modo. Alcuni giocatori ottengono punteggi alti perché il loro ambiente di punteggio gli consente di farlo. Altri hanno fatto molti danni sfruttando il vantaggio maschile.

Sebbene ogni stagione da gol epica sia speciale, alcune sembrano ancora più impressionanti nel contesto. Dove si colloca la brillantezza di Matthews in questa stagione rispetto alla serie di altre grandi stagioni segnate da gol?

La risposta semplice a questa domanda è andare su Hockey Reference e trovare Classifica rivista. Per coloro che non hanno familiarità con gli aggiustamenti dell'epoca, Hockey Reference mira a inserire ogni stagione nello stesso contesto adattando le partite giocate, le dimensioni del roster e gli obiettivi per partita. Alcune epoche avevano un numero maggiore di partite, altre avevano roster più piccoli e alcune epoche avevano un numero maggiore di goal. Tutte e tre le variabili possono cambiare l'entità della produzione di un giocatore.

Ad esempio, Wayne Gretzky detiene il record NHL di gol in una singola stagione con 92 gol in 80 partite durante la stagione 1981-82. Quella stagione ci furono 8,02 gol a partita, il massimo del campionato, 7,91 senza Gretzky. Regolalo a sei gol a partita, rappresentando due partite in meno e un posto in meno nel roster, e 92 gol si trasformeranno in 68 gol modificati.

Questo è al settimo posto nell'era moderna. È anche uno in meno rispetto a Matthews in questa stagione.



(Dom Luszczyszyn/ L'atleta)

Per molti, è qui che l’analisi generalmente si ferma, lasciando Matthews appena fuori dai primi cinque e non essendo all’altezza di Ovechkin nel dominare l’era Cap.

Tuttavia, possiamo andare un po’ più a fondo.

Ciò di cui i mod dell'epoca non tengono veramente conto è il punteggio situazionale. È molto più difficile segnare alla pari che nei giochi di potere, e alcune epoche hanno offerto maggiori opportunità anche nei giochi di potere.

Ecco un esempio: in questa stagione ci sono stati 4,7 gol a partita pari, un valore molto vicino ai 4,74 gol a partita segnati nel 1991-92. Ma anche i giochi di potere hanno raggiunto quasi il 21% in questa stagione, molto più della media del 19,2% del 1991-92. Tuttavia, ci furono altri 0,8 gol a partita nella stagione 1991-92. Differenza: due opportunità di gioco di potere in più per partita rispetto a attualmente. Ciò significa più goal di power play in generale e un punteggio più efficiente alla pari.

Ciò è spiegato in qualche modo dall’aggiustamento dell’era, ma solo nella misura in cui diciamo che 6,96 gol a partita sono il 13% più difficili di 6,16 gol a partita. Non tiene conto del fatto che i gol in power play sono in realtà un po' più facili da segnare ora e l'intera differenza (e altro ancora) deriva dalla difficoltà di segnare alla pari in quest'epoca.

Con questo in mente, possiamo modificare leggermente l’era, tenendo conto della differenza nel gioco di potere in ogni stagione, nonché della differenza nelle opportunità di gioco di potere.

Ma dobbiamo ancora fare un ulteriore passo avanti e tenere conto del grado di difficoltà.

In media, è 2,4 volte più facile segnare un gol in un power play, il che significa che per trovare la stagione da gol più impressionante, può essere utile dare molto meno peso a quei gol. Ciò non significa che i goal di power play abbiano meno valore o siano meno speciali: un goal è un goal, 60 goal sono 60 goal. Ma lo scopo di questo esercizio impone una maggiore attenzione agli obiettivi più difficili da segnare: obiettivi di pari forza. In sostanza, una stagione da 60 gol con 45 gol di uguale forza dovrebbe essere considerata leggermente migliore di una stagione da 60 gol con 30 gol di uguale forza.

Mettendo tutto insieme, Matthews ha concluso con un totale di 64,3 gol segnati, ottimo per il terzo miglior gol stagionale nell'era dell'hockey moderna e superando la stagione 2007-2008 di Ovechkin.

È interessante notare che Matthews non è diventato il migliore dell'era Caps, ma ci è davvero vicino. Questo onore va a Steven Stamkos, che ha segnato 48 dei suoi 60 gol nella stagione 2011-12 alla pari in un ambiente da gol più difficile. Ciò ha dato a Stamkos il primato di una stagione con i migliori punteggi e l'unica stagione migliore di quella che Matthews sta mettendo insieme.

Per quanto riguarda la migliore stagione in assoluto, quella appartiene ancora a Brett Hull nel 1990-91.



(Dom Luszczyszyn/ L'atleta)

In qualunque modo si analizzino i dati, purché siano contestualizzati, la conclusione è chiara: ciò che Matthews sta facendo in questa stagione è un chiaro punteggio tra i primi 10 e tra i primi cinque della stagione. Era leggendario, soprattutto quando si trattava di segnare gol alla pari, dove solo Stamkos era più impressionante.

Questo è stato un anno speciale per Matthews. Che raggiunga o meno i 70 gol, ha comunque una delle migliori stagioni da gol di sempre.

– Dati tramite Hockey Reference.

(Foto in alto di Auston Matthews mentre festeggia il suo 66esimo gol: Rich Graysle/NHLI tramite Getty Images)