Chelsea – West Ham United 1-0, Premier League: reazioni post-partita, valutazioni

Il Chelsea aveva bisogno di una risposta dopo la sconfitta di mercoledì, la nostra terza sconvolgente sconfitta consecutiva, e… beh… quella risposta non è arrivata. Tra i lati positivi, abbiamo evitato di scendere a compromessi su errori individuali disastrosi.

C’era una piccola nota nel primi 45 I primi 60 minuti contro il West Ham in visita hanno deciso di fare qualcosa di diverso dal sedersi in profondità e difendere, prima che il Chelsea aumentasse un po’ il ritmo e iniziasse a generare occasioni. E sembrava che avessimo fatto abbastanza quando Romelu Lukaku ha ricevuto un rigore nel finale. E poi sembrava che sarebbe stato di nuovo uno di quei giorni in cui lo sforzo domato di Jorginho era stato così facilmente salvato.

Ma Christian Pulisic è arrivato puntuale al 90′ per mettere un cross di Marcos Alonso sul secondo palo per la vittoria del Chelsea!

Con tranquillità.

Formazioni difensive più temporanee, questa volta con Azpilicueta a sinistra di Silva e Chalobah a destra. Christensen era pronto per iniziare, ma si è infortunato durante il riscaldamento, quindi Azbey ha attraversato la linea ed è entrato in Shaloba.

Sub-triple al 76′, con Ziyech che entra nella posizione nominale di terzino destro

Il Chelsea è rimasto cinque punti davanti al quarto posto e sette punti dietro il quinto, con una partita posticipata sia per Arsenal che per Tottenham. Sei partite rimaste in campionato.

Prossimo: Manchester United giovedì via

KTBFFH

Valutazioni dei giocatori: