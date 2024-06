Jacksonville approva l’accordo da 1,4 miliardi di dollari per lo stadio Jaguars

Il Consiglio comunale di Jacksonville ha approvato un accordo con i Jaguars per una ristrutturazione da 1,4 miliardi di dollari dell’EverBank Stadium. L’accordo richiedeva l’approvazione della maggioranza dei 19 membri del Consiglio ed è stato approvato con una maggioranza di 14 voti favorevoli, uno contrario e due astenuti dal voto.

“La convinzione e la determinazione di Delores e Wayne Weaver nel rendere i Jacksonville Jaguars una realtà per più di 30 anni è riaffermata oggi dalla leadership del sindaco Donna Deegan, dalla sua squadra e dal Consiglio comunale di Jacksonville”, ha dichiarato il proprietario Shad Khan in una nota. “Il messaggio allora, e ora, dovrebbe essere chiaro: non dubitare mai di Jacksonville!”

Lo “Stadio del futuro” manterrà la squadra a Jacksonville per almeno altri 30 anni.

Si prevede che i proprietari della NFL firmeranno l’accordo in ottobre e l’inizio della costruzione è previsto dopo la stagione 2025.

La città pagherà 775 milioni di dollari per ristrutturare lo stadio E 56 milioni di dollari in un accordo modificato sui benefici per la comunità, Hannah Holthaus di Florida Times Union.

“Questo giorno è arrivato da molto tempo”, ha detto il sindaco Deegan in una nota. “Sono davvero grato per la partnership con Jaguar durante tutto il processo di negoziazione e per il Consiglio comunale che ha approvato questo accordo storico. Insieme, stiamo trasformando le immagini in realtà per il miglioramento di Jacksonville”.

I Jaguars giocheranno a capacità ridotta nel 2026 mentre continuano i lavori di ristrutturazione. Si prevede che ospiteranno partite casalinghe a Gainesville o Orlando nel 2027.