Samsung conferma che l’evento Galaxy Unpacked si terrà il 10 luglio a Parigi

Samsung ha confermato che il prossimo evento Galaxy Unpacked sarà fissato per il 10 luglio, mesi dopo aver contribuito a far trapelare la data esatta. In linea con il suo obiettivo di ospitare eventi Unpacked in diverse città e paesi, Samsung ha scelto Parigi come sede di quest’anno.

Samsung salirà sul palco 16 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive del 2024 e sarà uno degli eventi Unpacked più affollati di sempre.

Il prossimo Galaxy Unpacked sarà un periodo impegnativo

Durante questo evento, Samsung annuncerà i suoi nuovi dispositivi pieghevoli di punta, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6; Il primo smartwatch Ultra di sempre con il Galaxy Watch 7; Auricolari wireless Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro; e Galaxy Ring, l’anello intelligente di prima generazione.

Come per il lancio del Galaxy S24 all’inizio di quest’anno, l’invito alla stampa di Samsung mette in risalto Galaxy AI. Le serie Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 introdurranno nuove funzionalità AI che Samsung porterà successivamente sui dispositivi più vecchi. Galaxy AI arriverà anche sui dispositivi indossabili dell’azienda.

A nostro avviso, il Galaxy Ring ruberà la maggior parte delle luci della ribalta. Samsung ha già dato ai media un assaggio dell’anello intelligente a febbraio e, finalmente, saremo in grado di osservarlo da vicino e in modo personale.

E naturalmente presto potrete anche ordinarne uno. Questo vale anche per altri dispositivi. In effetti, Samsung ha già accettato le prenotazioni e Registrati a questo link Ti porterà un credito Samsung di $ 50 che può essere utilizzato per acquistare uno dei prossimi dispositivi.

L’evento inizierà alle 15:00 CEST (6:00 PDT, 18:30 EDT)

Samsung trasmetterà in streaming l’evento Galaxy Unpacked in diretta sul suo sito web sito webSala stampa e portali YouTube. L’evento inizierà alle 15:00 CEST (6:00 PDT, 9:00 EDT, 18:30 EDT).

Il nostro team sarà subito sul posto e puoi stare certo che risponderemo a tutte le tue domande scottanti e ti forniremo moltissimi contenuti sui prossimi prodotti, sia dentro che fuori dal sito web. Canale Sam Mobile su YouTube.

Credito immagine in primo piano: Samsung