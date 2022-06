Chris Evans dice addio al suo vecchio iPhone 6S e al tasto home

Penso che la maggior parte di noi sia qui a il bordo Possiamo essere d’accordo che se fossimo celebrità famose Alcuni dei film di maggior incasso di tutti i tempiSiamo sempre influenzati dalla tecnologia più recente e migliore. Sembra che non sia così Chris Evans, una star Anno luce E il Vendicatorirotoli – il 23 giugno 2022, ha pubblicato un messaggio su Twitter E il Instagram Che sta finalmente aggiornando il suo telefono: “RIP iPhone 6S”, ha detto. “Siamo partiti bene”.

Evan dice nei suoi post che gli mancherà il pulsante home del dispositivo del 2015 – una foto che ha pubblicato lo mostra mentre aggiorna quello che sembra essere un iPhone 13 Pro – ma non il fatto che è stata una “battaglia notturna” cercando di far caricare il 6S . (Nei commenti del post Instagram di Evan, personaggi nascosti E il in poi L’attrice Octavia Spencer afferma di essere passata anche a un telefono senza un pulsante Home.) Ha anche detto che non ti mancheranno le belle foto della fotocamera da 12 MP del 6S: puoi vederne degli esempi Tutto In occasione per lui Instagram pagina.

Per essere chiari, questo post non sta affatto intimidendo Evans per il possesso di un vecchio telefono, anzi, direi 6S è il miglior telefono che Apple abbia mai realizzato, perfetta capacità di carico, jack per cuffie, Touch ID di seconda generazione. Non ho altro che rispetto per Evans per aver continuato a usarlo. Tuttavia, forse è il momento di un aggiornamento; Apple ha recentemente annunciato la prossima versione di iOS Non supporterà 6S, che ha continuato a ricevere aggiornamenti software per sette anni. Inoltre, il 6S non aveva la ricarica wireless, il che significa che quando la porta Lightning inizia a corrodersi, sei sfortunato.

I veri eroi non si aggiornano a meno che non ne abbiano davvero bisogno

Fortunatamente, il nuovo telefono Evans supporterà quasi sicuramente la ricarica wireless. Forse può farlo durare più a lungo.

Nota: trovo molto divertente Evans Brilla su Apple TV Nel 2020, tuttavia, continua a utilizzare i 6 dopo. Ted Lasso L’attore Jason Sudeikis ha detto che Apple Gli ho regalato un paio di AirPods Max in omaggio; Sono sicuro che Evans avrebbe potuto imbrogliare l’iPhone XR o SE se lo avesse davvero voluto. Parla di lealtà.

PPS: Avviso spoiler, ma ricorda quella volta che Chris Evans ha dovuto usare un telefono Android Tira fuori i coltelli Perché Apple presumibilmente Il cattivo del film non potrà usare iPhone? allegro.

Correzione 24 giugno, 13:47 ET: La versione originale di questo articolo affermava che il post di Evans era del 25 giugno. In realtà erano 23. Ci scusiamo per l’errore.