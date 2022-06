Chris Seal, 33 anni, si è semplicemente concentrato sul “tornare lì” per i Boston Red Sox, come titolare o assistente

brocca per mancini cris selun veterano con 241 partenze, ha detto ai giornalisti martedì al Fenway Park che sarebbe stato disposto a tornare dall’infortunio come salvatore.

Sulla via del ritorno ai Boston Red Sox dopo aver subito una frattura da stress nella gabbia toracica, Sal, 33 anni, lunedì ha organizzato una sessione di prove libere dal vivo, facendo la fila per lanciarne un’altra giovedì al Fenway.

“Certo”, disse Seal dei tori. “Penso che, a questo punto, nient’altro abbia davvero importanza se non tornare là fuori”.

Seal ha parlato al bunker dei Red Sox prima che Boston aprisse una serie contro gli Oakland Athletics. Ha osservato da lontano i suoi compagni di squadra lanciarsi da un inizio lento per lanciarsi in una faida selvaggia nella MLS. Boston ha vinto otto su 10 dirigendosi verso la serie di Oakland e ha iniziato a giocare martedì 3 partite della seconda slot per wild card dell’AL.

Proprio mentre Boston rimbalzava, il percorso di partenza doveva essere cambiato tra altri infortuni. Nathan Evadil’inizio della giornata di apertura della squadra, e Garrett Whitlock Entrambi sono nell’elenco degli infetti da 15 giorni.

Nel frattempo, Sal, che ha detto che era un “foglio bianco” che i Red Sox potrebbero mettere dove ritengono opportuno, potrebbe essere inviato in missione di riabilitazione nelle leghe minori, se dovesse lanciare bene giovedì. Ha lanciato solo 42 volte per i Red Sox dalla fine della stagione 2019.

Seal ha dovuto sospendere la sua guarigione a causa di una condizione medica diversa dal COVID-19 che ha ritardato il suo processo di lancio di 10 giorni e martedì si è preso del tempo per spiegare ai giornalisti.

“Ho avuto alcune cose che sono saltate fuori”, ha detto. “Guardando alcune cose nella storia della famiglia, ho dovuto controllare alcune caselle per alcune cose spaventose”. “Fortunatamente, tutto è chiaramente tornato.”

La vendita è 114-74 con 3,03 ERA e 2.059 colpi durante la sua carriera in major league. Lightning non è del tutto nuovo per lui dato che ha salvato 12 volte. Ha firmato fino al 2024, quando scadrà un contratto quinquennale da 145 milioni di dollari con Boston.