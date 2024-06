“Ci siamo fregati”, dice il batterista dei Black Keys nel mezzo del tumulto della band

Metà del duo rock The Black Keys ha un messaggio colorito ma ambiguo per i fan dopo che la band ha improvvisamente cancellato un tour nelle arene nordamericane e ha licenziato il suo management team di alto profilo.

“Ci siamo incasinati”, ha scritto lunedì il batterista Patrick Carney sui social media. Spiegando i recenti disordini del gruppo, ha aggiunto: “Vi dirò come questo non vi accada. Restate sintonizzati”.

È stato raggiunto un rappresentante dei Black Keys Settimanale di intrattenimento Ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Patrick Carney e Dan Auerbach dei Black Keys.

Il mese scorso, Carney e il suo collega Dan Auerbach si sono seduti inaspettatamente in silenzio Il Players International Tour è stato cancellato, che è previsto per arene e anfiteatri in tutto il Nord America, a partire dal BOK Center di Tulsa il 17 settembre. Le date sono state cancellate dagli account dei social media e dal sito web dei Black Keys un mese dopo essere state annunciate. UN Pubblicazione sull’account Instagram della band Successivamente ha confermato che Carney e Auerbach erano “vivi e vegeti”, spiegando che le date nell’arena erano state cancellate a favore della ricerca di luoghi più “intimi”.

Il duo ha successivamente tagliato i rapporti con i loro manager, Irving Azoff e Steve Muir, che erano con loro dal 2021. New York Times Per prima cosa ha denunciato la scissioneCitando un rappresentante di Azoff e Moir che ha detto di essersi “separati amichevolmente” dalla band.

Al momento non sono state annunciate nuove date per la mini-edizione del tour dei Black Keys. Il sito web della band menziona solo un’esibizione una tantum il 6 luglio alla NASCAR Street Race di Chicago.

In un post su Instagram del 26 maggio riguardante la revisione del tour nell’arena, i Black Keys hanno scritto: “Grazie per la vostra comprensione e ci scusiamo per il cambiamento improvviso… Siamo sicuri che tutti saranno entusiasti quando vedrete cosa abbiamo in mente. ” Non vediamo l’ora di rivedere tutti presto”.