Cindy Williams, star di ‘Laverne & Shirley’, è morta a 75 anni

Ma lei è meglio conosciuta come Shirley.

“Era un po’ ottimista, di buon cuore, sottomessa, lunatica, amante del divertimento”, ha detto la signora Williams. Una volta ha detto del suo carattere. “L’ho sempre vista avere quella paura”, ha aggiunto, sottolineando che mentre i desideri di Shirley non sono mai stati resi espliciti sullo schermo, sia Laverne che Shirley hanno cercato le comodità della vita moderna.

“Questa è stata la tristezza di quei personaggi per me”, ha aggiunto Williams. “E se non succede, dove siamo? E quella era anche la mia vita.”

Nata a Van Nuys, in California, un quartiere nella regione di San Fernando Valley a Los Angeles, il 22 agosto 1947, Cynthia Jane Williams si è interessata alla recitazione durante il liceo ed è andata al Los Angeles City College, dove si è laureata in arti teatrali, secondo le biografie che ha presentato, la signora Kranes. “Sono quella che potresti chiamare una ‘ragazza della valle'”, ha scritto la signora Williams nel suo libro di memorie del 2015, “Shirley, I Jst! Vite registrate.

Ho lavorato in un casa delle frittellecosì come al nightclub Whisky a Go Go di Hollywood, secondo giornalista hollywoodiano. La signora Williams ha continuato a esibirsi in spot pubblicitari per deodoranti e Occhiali da soleHa detto che alcuni di loro non sono mai stati trasmessi in un colloquio con l’Accademia della televisione. I suoi primi ruoli televisivi includevano parti in “Room 222”, “Nanny and the Professor” e “Love, American Style”.

“Ho sempre interpretato la migliore amica dell’eroina, sempre”, ha detto.

Allora famosa per la sua fidanzata americana apparentemente innocente, la signora Williams capovolge quell’aspettativa con un’esibizione eccezionalmente astuta in “The Conversation”. Nel film, lo spettatore raccoglie le sue parole da una conversazione registrata di nascosto, aspettandosi che lei sia una vittima indifesa, non l’assassina di damigelle che è. Potrebbero essere seguiti ruoli più drammatici, ma si è invece rivolta a commedie di situazioni.

La signora Williams e la signora Marshall erano partner di sceneggiatura alla Zoetrope, una società di produzione fondata dal signor Coppola, dove stavano lavorando a una potenziale parodia televisiva per il bicentenario, quando Garry Marshall, il fratello della signora Marshall, chiese se le due donne sarebbero state guest star nel suo programma “Happy Days” come appuntamenti facili per Fonzie (Henry Winkler) e Richie (Ron Howard). Fonzie Laverne rivendicava per se stesso, mentre Shirley era destinata a Richie, riunendo la signora Williams con il suo co-protagonista di American Graffiti, il signor Howard, che interpretava il suo ragazzo in quel film.