Classifiche Fantasy Football 2024: i migliori giocatori della NFL, i migliori giocatori emergenti e i migliori giocatori secondo il modello che conclude l’anno negativo di Deebo Samuel

Il Draft Fantasy Football 2024 è proprio dietro l’angolo e prepararsi per il successo durante tutta la stagione dipende dalla comprensione di dove trovare valore nella classifica Fantasy Football 2024. Trovare un linebacker solido è difficile, il che significa che costruire profondità in questa posizione è un compito arduo necessità. Ci sono sette running back forti che escono dal tabellone in media tra la 100a e la 110a scelta, e prepararsi per quella corsa può aiutarti a ottenere un RB3 o RB4 capace per le scelte del Fantasy Football 2024. Includono Gus Edwards, Devin Singletary, Tyjae Spears, JK Dobbins, Chase Brown, Trey Benson ed Ezekiel Elliott avranno l’impatto maggiore?

Con le nostre affidabili classifiche Fantasy Football 2024, puoi trovare valore nei tuoi prossimi draft e identificare potenziali giocatori nel Fantasy Football 2024, giocatori che si distinguono nel Fantasy Football 2024 e giocatori che falliscono nel Fantasy Football 2024. Prima di determinare la tua selezione di Fantasy Football 2024 strategia, Assicurati di controllare le nostre classifiche di fantasy football 2024 e i foglietti illustrativi dal comprovato modello computerizzato di SportsLine.

L’anno scorso, il modello aveva previsto con precisione che il running back dei Buccaneers Rashad White fosse significativamente sottovalutato. White è stato una scelta media al settimo round nei campionati PPR a 12 squadre, ma è emerso come il principale portatore di palla di Tampa Bay e ha fornito molto più valore del previsto, finendo quarto nella sua posizione. Il bianco si precipitò per 990 yard e segnò sei punti aggiungendo 64 passaggi per 549 yard e altri tre punti come ricevitore. Chiunque abbia seguito il consiglio della modella ha ottenuto settimanalmente come running back nei turni centrali.

Lo stesso modello ha una lunga esperienza nell’offrire consigli sul fantasy football, identificando AJ Brown come un giocatore dormiente nel 2020 e delineando la stagione mostruosa di Jonathan Taylor nel 2021. Inoltre, ex giocatori di fantasy football come Derrick Henry nel 2019 e Christian McCaffrey sono stati convocati E Alvin Kamara nel 2018 e Davante Adams nel 2017. Chiunque abbia fatto affidamento su giocatori come questi ha avuto una corsa allo scudetto.

Il modello si basa sulle stesse persone che creano proiezioni per tutti e tre i principali siti Fantasy, e ha sovraperformato gli esperti umani la scorsa stagione, quando si è verificata una differenza significativa nella classifica. Le nostre classifiche PPR di fantasy football 2024 e i pronostici standard di fantasy football 2024 vengono aggiornati più volte al giorno, quindi riceverai sempre i migliori consigli di fantasy football.

Ora, SportsLine ha simulato l'intera stagione NFL 10.000 volte e ha pubblicato le sue ultime classifiche di fantasy football del 2024, insieme a un sacco di dormienti, rushers e perdenti.

Un giocatore che il modello proietta nel Fantasy Football 2024: il running back degli Steelers JayLynn Warren. Dopo aver segnato una media di 4,9 yard per carry come debuttante non pescato nello stato dell’Oklahoma, Warren si è ritagliato un ruolo più importante nel 2023. Ha corso per 784 yard e ha avuto quattro touchdown mentre ha anche ottenuto 61 passaggi per 370 yard nonostante il tempo diviso con Najee Harris nel backfield.

Warren ha registrato una media di 5,3 iarde per riporto nel 2023, mentre Harris ha gestito solo 4,1 iarde per riporto durante una stagione da 1.000 iarde. Ora ci si aspetta che Warren si sia guadagnato un ruolo più importante nell'attacco e alcuni presumono che potrebbe sostituire Harris in cima alla classifica. Questo è il motivo principale per cui è classificato nel modello davanti a giocatori come Austin Ekeler e Javonte Williams.

Uno dei protagonisti del fantasy football del 2024 è il protagonista dei progetti modello: il linebacker dei Cardinals Marvin Harrison Jr. Il debuttante viene da un’impressionante carriera universitaria presso l’Ohio State, dove è arrivato finalista all’Heisman Trophy e ha vinto il Fred Biletnikoff Award l’anno scorso. Ora ha la possibilità di essere l’obiettivo numero 1 per il quarterback dell’Arizona Kyler Murray.

Murray aveva un disperato bisogno di un ricevitore d'élite con cui lavorare, e Harrison fornisce proprio questo. La sua quota target da sola lo renderebbe uno dei migliori ricevitori del fantasy, ma ciò mina il suo talento e la sua abilità. Il modello SportsLine ha Harrison nella top 10 al suo posto, anche se non ha mai giocato nella NFL.

Per quanto riguarda i giocatori da evitare, il modello elenca il running back dei Dolphins Devon Achan come uno dei migliori giocatori del fantasy football per il 2024. Achan è stato il miglior giocatore del fantasy football in base ai punti per partita l’anno scorso dopo essere stato selezionato nel turno. Terzo del Draft NFL 2023. Non ci è voluto molto per mostrare il suo potenziale, correndo per 203 yard e due touchdown aggiungendo quattro ricezioni per 30 yard e due touchdown contro i Broncos nella terza settimana nella sua prima opportunità estesa.

Tuttavia, Akane ha guadagnato solo 100 yard in due delle sue ultime sette partite, in parte a causa del tempo perso a causa di un infortunio e con Raheem Mostert in testa alla NFL nei bersagli veloci. Akane è selezionato fuori dai primi 10 giocatori nella posizione di running back secondo il fantasy football ADP 2024, ma il modello non proietta il suo valore lì. Mostert è tornato in questa stagione e, visto il suo successo l'anno scorso, probabilmente verrà utilizzato di nuovo pesantemente.

SportsLine ha in mente anche un quarterback a sorpresa che non prenderesti nemmeno in considerazione di selezionare nei turni intermedi delle scelte di Fantasy Football 2024. Questo giocatore è elencato come una scelta shock nella top 10 davanti a stelle come Trevor Lawrence e Aaron Rodgers.

Quindi, chi sono le stelle del Fantasy Football 2024 che dovresti prendere di mira e selezionare e quali quarterback hanno sorpreso la NFL con una prestazione nella top 10? Visita subito SportsLine per i cheat sheet posizione per posizione del Fantasy Football 2024, tutti tratti dal modello che ha reso Deebo Samuel un disastro l’anno scorsoE scoprilo.