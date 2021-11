CMA Awards 2021: visita al tappeto rosso

Chris Stapleton ed Eric Church sono i migliori nominati, Luke Combs potrebbe essere in una grande serata e il trio si esibirà ai CMA Awards mercoledì.

Stapleton e Church Al festival di Nashville, nel Tennessee, passerà da un trimestre all’altro tutta la notte con nomination nelle stesse cinque categorie, tra cui Entertainment of the Year, Male Singer of the Year e Album of the Year.

55th Annual CMA Awards, in onda su ABC e Ospitato da Luke Bryan, Indicando un ritorno alla normalità per lo spettacolo. Dopo una cerimonia al Music City Center lo scorso anno, che non era affollata a causa dell’epidemia del virus corona, è tornato nella sua solita casa, il Bridgestone Theatre di Nashville.

Tra i premi annunciati prima dello spettacolo di mercoledì, il protagonista di Kenny Chesney “Half of My Hometown” di Chelsea Ballerini ha vinto l’evento musicale dell’anno e il video musicale dell’anno.

Gary Underwood e Miranda Lambert, l’artista donna più nominata nella storia della CMA, quest’anno sono entrambi in scena. Sarà la prima donna a vincere il premio dopo Taylor Swift nel 2011.

In un anno, mentre i candidati maschili dominavano le categorie principali, KP Barrett è stata nominata Artista femminile dell’anno per la canzone “The Good Ones”, New Artist of the Year e Nominated Nominated Night of the Year con quattro nomination, inclusa quella solista e canzone.

Underwood e Jason Aldeen interverranno Una serie di collaborazioni all-star durante il loro attuale successo “If I Didn’t Love You”. Kane Brown e Chris Young canteranno il loro duetto “Famous Friends”, che è raccomandato in tre sezioni.

Altri artisti sono inclusi Fratelli Osborne, Carly Pierce e Ashley McBride e Mickey Guiden con Britney Spencer e Madeline Edwards.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.