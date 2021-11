La Germania segnala un altro Govt-19: 50.196 nuovi casi

L’8 novembre 2021, le persone si mettono in fila per essere vaccinate in un centro di vaccinazione improvvisato nel campus dell’Università della Technich a Dresda, in Germania. REUTERS / Matthias Rietschel

Berlino, nov. 11 (Reuters) – Mentre la quarta ondata di infezioni del governo 19 si è diffusa in tutto il paese, giovedì in Germania sono stati segnalati 50.196 nuovi casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo. Il numero totale di casi confermati di coronavirus è ora pari a 4,89 milioni e il bilancio delle vittime è aumentato da 235 a 97.198, secondo la Commissione per la sanità pubblica del Robert Koch Institute. La società ha affermato che il tasso di incidenza del virus corona su sette giorni – il numero di 100.000 persone infette la scorsa settimana – è passato da 232 di mercoledì a 249. Reinhard Sager, presidente dell’Associazione tedesca delle autorità locali (DLT), ha chiesto al reparto ristorazione ed eventi di assicurarsi che i clienti vengano testati, vaccinati o guariti dal virus. “Le preoccupazioni sulla perdita di potenziali clienti dovrebbero essere significativamente inferiori rispetto alla preoccupazione per le conseguenze minacciose se facciamo troppo poco per adempiere agli obblighi di controllo”, ha detto Sager Rheinische al Post. Nei colloqui per formare un governo di coalizione all’inizio di dicembre, i tre partiti tedeschi hanno concordato di non estendere lo stato di emergenza a livello nazionale, nonostante un’ondata di epidemie. Invece, lunedì hanno presentato un progetto di legge che modificherebbe la legge esistente per consentire che misure come le mascherine obbligatorie e l’esclusione sociale nei luoghi pubblici continuino fino al prossimo marzo. READ Astros avanza alle World Series: Yordan Alvarez nominato MVP dell'ALCS. Il disegno di legge dovrebbe essere presentato giovedì alla camera bassa del parlamento e sarà votato in una sessione speciale una settimana dopo. DK Wise, vice leader dei socialdemocratici, ha dichiarato alla televisione ARD che le parti stavano considerando di consentire ai datori di lavoro di imporre una condizione ai propri dipendenti per essere vaccinati, guariti o testati negativi per il virus corona. relazione Emma Thomas; Montaggio di Michael Perry e Toby Chopra I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.