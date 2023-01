Come sono le location di Yellowstone nella vita reale rispetto allo spettacolo

Come nativo del Montana, di recente ho deciso di vedere come sono i siti di Yellowstone nella vita reale.



Molte delle scene di “Yellowstone” sono state girate in tutto il Montana, inclusa la capitale dello stato.

Jordan Parker Erb/Insider





Hai rimandato abbastanza a guardare Yellowstone.

Dopo è stato Nato e cresciuto nel MontanaQualsiasi menzione del mio stato negli ultimi cinque anni è stata accolta con domande del tipo: “È come Yellowstone?”

In breve, no. Il dramma occidentale contemporaneo, con le sue cinque stagioni di puro caos e impenitente, è in netto contrasto con lo stato di sonnolenza in cui è cresciuto. Incentrato sulla famiglia Dutton, guidata dal patriarca John, Yellowstone vanta una squadra che farebbe qualsiasi cosa per la loro dinastia: il più grande ranch del Montana. Pensa alla successione, ma con più cappelli da cowboy.

Ma con la stagione in corso in onda mentre ero a casa per le vacanze, sapevo che era giunto il momento di sistemarmi e conoscere la mia cultura. E in pochi episodi, mi sono reso conto che ci sono davvero alcune cose che lo show televisivo e la situazione hanno in comune: le ambientazioni.

Sebbene alcune scene siano state girate in Texas, Oregon e Utah, molte delle location dello spettacolo sono davvero sparse nelle diverse campagne del Montana, incluso il famigerato Yellowstone Dutton Ranch. Così ho deciso di vedere alcuni siti per me stesso.