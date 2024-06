Cooper Flagg, matricola della Duke University, è il protagonista del Team USA Select

Tra un anno, Cooper Flagg, matricola della Duke University, potrebbe essere la scelta numero 1 nel draft NBA, e sta già aggiungendo qualcosa al suo curriculum. USA Basketball ha invitato il diciassettenne ad allenarsi contro il Team USA in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Flagg è stato uno dei 15 giocatori nominati venerdì nel Team USA Select Team, un gruppo che aiuterà la squadra nazionale a prepararsi per il ritiro della prossima settimana a Las Vegas. C’è una lunga storia di giocatori della squadra selezionata che alla fine si sono uniti alla squadra nazionale, inclusi gli attuali giocatori Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, che hanno preso la posizione nel 2021 in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Il Flagg alto 6 piedi e 9, di Newport, nel Maine, è il primo studente universitario a giocare per la squadra nazionale dal 2013, quando le stelle del college Doug McDermott di Creighton e Marcus Smart dell’Oklahoma State erano nella squadra.

Flagg sarà affiancato da un gruppo di giocatori che hanno appena terminato ottime stagioni da esordienti. L’attaccante degli Charlotte Hornets Brandon Miller, che è arrivato terzo nella votazione Rookie of the Year la scorsa stagione, si unirà alla squadra insieme a Branden Podzemski e Trace Jackson-Davis dei Golden State Warriors e Jimmy Jaquez Jr. dei Miami Heat, che erano tutti anche loro esordienti notevoli nella stagione 2023 -24.

I giocatori veterani Trey Murphy dei New Orleans Pelicans, Jalen Duren dei Detroit Pistons, Keegan Murray dei Sacramento Kings, Jalen Suggs degli Orlando Magic, Micah Potter degli Utah Jazz, Payton Pritchard dei campioni Boston Celtics e i giovani degli Houston Razzi. Anche gli attaccanti Ameen Thompson e Jabari Smith Jr. sono stati nominati nella squadra.

La squadra includerà anche giocatori con esperienza esterna nel basket in stile FIBA, tra cui gli ex giocatori NBA Langston Galloway e Nigel Hayes-Davis.

La squadra sarà allenata dall’allenatore dei Magic Jamaal Moseley.

“Come ex membro del Team USA, so quanto sia importante e divertente questa opportunità per ciascuno di questi giocatori”, ha dichiarato l’amministratore delegato di USA Basketball Grant Hill in una nota. “C’è un’enorme quantità di talento in questa squadra selezionata con l’importante missione di aiutare la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti del 2024 mentre inizia il suo viaggio verso i Giochi Olimpici. Ciascuno di questi atleti avrà un ruolo nella nostra preparazione mentre sviluppiamo anche il La formazione della Nazionale per il futuro.”