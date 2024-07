Copa America 2024: L’Argentina batte il Canada 2-0 e arriva in finale, e Messi segna

EAST RUTHERFORD, N.J. (AP) – Lionel Messi e l’Argentina sono vicini ad unirsi alla Spagna come uniche nazioni a vincere tre titoli importanti consecutivi.

“Quello che ha fatto questa squadra è pazzesco, e quello che sta facendo la nazionale argentina è pazzesco”, ha detto Messi martedì sera dopo aver segnato il suo 109esimo gol in nazionale nella vittoria per 2-0 sul Canada, assicurandosi la qualificazione alla finale di Copa America di questa settimana per chi fa ancora parte della vecchia guardia è pazzesco. “Per la Nazionale raggiungere un’altra finale è impressionante”.

Julian Alvarez porta in vantaggio la nazionale argentina Al 22′, controlla un passaggio lungo di Rodrigo De Paul, respinge due volte Moise Bombito e fa passare la palla tra le gambe del portiere Maxime Crepeau, segnando il suo nono gol in nazionale.

Messi trasforma il tiro di Enzo Fernandes Messi ha segnato il suo primo gol del torneo dopo che Ismael Koné ha parato un tiro da 4 metri in faccia a Crepeau al 51′. Messi ha segnato 28 gol nelle ultime 25 presenze con l’Argentina e 14 in Copa America, tre in meno. il disco. Ha anche segnato contro 38 paesi diversi.

“Non ero sicuro che la palla di Enzo sarebbe entrata in porta”, ha detto Messi, “era solo una reazione”.

Solo il portoghese Cristiano Ronaldo, con 130 gol segnati da Messi, che ha compiuto 37 anni il 24 giugno, ha più gol in nazionale di lui. L’iraniano Ali Daei ha segnato 108 o 109 gol dal 1993 al 2006, ma è ancora in corso un disaccordo sul fatto che il gol segnato contro l’Ecuador nel 2000 sia avvenuto in una partita internazionale completa.

Con la vittoria nel Giorno dell’Indipendenza, l’Argentina ha esteso la serie di imbattibilità a 10 partite. L’Argentina cerca di vincere il suo sedicesimo titolo di Copa America quando affronterà l’Uruguay o la Colombia domenica a Miami Gardens, in Florida.

“Dobbiamo goderci ogni momento della nostra vita attuale”, ha detto Messi. “Mi rendo conto che queste sono le ultime battaglie”.

Nel tentativo di combinare i titoli della Copa America con la Coppa del Mondo del 2022, l’Argentina spera di eguagliare il risultato della Spagna vincendo le Coppe dei Campioni del 2008 e del 2012 insieme alla Coppa del Mondo del 2010.

“Queste sono solo statistiche. Non mi interessano molto. La cosa più importante è vincere”, ha detto attraverso un traduttore l’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni.

Alla sua 38esima presenza in Copa America, Messi ha mancato la finale della fase a gironi contro l’Argentina a causa di un infortunio alla gamba e non si è comportato bene durante i 90 minuti di partecipazione alla partita. Vincere i quarti di finale contro l’EcuadorÈ stato più agile e ha sparato due tiri che hanno oltrepassato il palo al 12° e al 44° minuto.

Messi ha toccato la palla 45 volte e la percentuale di passaggi riusciti ha raggiunto il 79%.

“Ci fanno pagare per i piccoli dettagli”, ha detto Crepeau.

La superficie erbosa temporanea del MetLife Stadium sembrava pesante, con spruzzi d’acqua e sabbia visibili mentre scorreva giù.

“Il torneo di Copa America è stato molto difficile”, ha detto Messi. “La competizione è stata intensa, le superfici erano pessime e la temperatura era alta”.

I tifosi dell’Argentina si sono riuniti a Times Square alla vigilia della partita e hanno riempito le strade di Manhattan prima di dirigersi al MetLife Stadium. Il pubblico di 80.102 spettatori in una notte con 82 gradi e 82% di umidità era in stragrande maggioranza pro-Argentina, con tifosi canadesi vestiti di rosso che dominavano solo poche parti degli spalti.

La partita è stata tra le più importanti per il calcio canadese, che ha perso 6-0 nelle sue uniche presenze ai Mondiali nel 1986 e nel 2022 e ha vinto il suo unico titolo importante nella CONCACAF Gold Cup nel 2000. L’Argentina aveva battuto il Canada 2-0 in finale. Apertura del torneo Il 20 giugno.

“Il torneo ci ha messo un po’ a dura prova”, ha detto l’allenatore canadese Jesse Marsh. “C’era caldo, c’erano viaggi, c’erano molte sfide… Siamo ancora all’inizio del nostro processo, giusto? L’Argentina probabilmente ha trascorso otto anni insieme, sette anni con questa squadra. “Quindi dobbiamo sviluppare più giocatori che possano contribuire in modo da poter ruotare anche nei tornei, perché alla fine la fisicità e la fatica possono prendere il sopravvento”.

La stella canadese Alphonso Davies ha lasciato la partita al 71′ dopo aver subito un infortunio alla gamba destra in un contrasto pulito con Gonzalo Montiel.

“Farà una radiografia, quindi speriamo che stia bene, ma non ne siamo sicuri”, ha detto Marsh.

Il Canada ha effettuato due tiri in porta, quando Emiliano Martinez ha bloccato un tiro di Jonathan David da distanza ravvicinata nei tempi di recupero del primo tempo, e Martinez ha anche bloccato un tiro di Tani Oluwasiyi all’89 ‘.

Il difensore Derek Cornelius, che ha scambiato la maglia con Messi, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a commettere errori, abbiamo iniziato ad allontanarci dal piano di gioco”.

Mentre Messi si riferiva alle “ultime battaglie”, Scaloni e i suoi tifosi sperano che l’Argentina e Messi tornino a MetLife per partecipare alla finale della Coppa del Mondo 2026.

“Non saremo mai noi a chiudere la porta. Può restare con la nostra squadra finché vuole”, ha detto Scaloni.

