Copri il lavaggio? Non lo vedrai dopo aver visto questo: ScienceAlert

Gli scienziati hanno utilizzato una combinazione di laser verdi e telecamere per illuminare l’effetto che uno sciacquone ha sull’ambiente circostante e dubitiamo che avrai la possibilità di lasciare il coperchio aperto mentre tiri di nuovo lo sciacquone dopo aver visto i risultati.

Il video, prodotto da un team di ricercatori dell’Università del Colorado, Boulder, negli Stati Uniti, mostra un’ondata di minuscole goccioline d’acqua, invisibili ad occhio nudo, che volano fuori dal water dopo averlo scaricato. È un po’ disgustoso, se pensi a cosa può essere sospeso in quelle minuscole gocce.

“La gente sapeva che i bagni emettevano spray, ma non potevano vederlo”, afferma l’ingegnere civile e ambientale John Crimaldipresso l’Università del Colorado Boulder.

“Dimostriamo che questa cosa è una colonna molto più attiva e diffusa anche di persone che conoscevano questo concetto”.

Come riconoscono gli stessi ricercatori, qui c’è un “fattore debole” – rafforzato dall’inquietante bagliore verde della luce laser – ma anche un messaggio importante sulla pulizia del bagno, sia nelle case private che nei bagni pubblici spesso senza coperchio.

Crimaldi e i suoi colleghi ricercatori sono attenti a sottolineare che non sono epidemiologi, e quindi non ci sono calcoli precisi qui per quanto riguarda il potenziale di diffusione della malattia. Tuttavia, la loro visualizzazione fornisce un elemento grafico per Altri studi che tenta di stimare le caratteristiche degli aerosol carichi di batteri.

Mentre Studi precedenti Avendo identificato chiaramente la possibilità che le particelle fuoriescano dal water durante lo sciacquone, c’è ancora molta incertezza su come queste particelle viaggino e dove possano finire.

Sono stati utilizzati due tipi di laser: uno brillava continuamente sulla toilette dall’alto per illuminare la scena e l’altro inviava rapidi impulsi di luce attraverso la parte superiore della tazza del water per evidenziare il movimento delle particelle. Le immagini ad alta risoluzione sono state catturate contemporaneamente dalle telecamere.

I ricercatori hanno mostrato goccioline alte fino a 1,5 metri (4,9 piedi) dopo lo scorrimento, che viaggiano a velocità superiori a 2 metri (6,6 piedi) al secondo in alcuni punti. I ricercatori hanno dimostrato che le goccioline più grandi si depositano sui servizi più rapidamente, mentre le goccioline più piccole possono rimanere nell’aria per diversi minuti.

“Ci aspettavamo che queste particelle di aerosol galleggiassero, ma sono uscite come un razzo”. dice Crimaldi.

“L’obiettivo di una toilette è rimuovere efficacemente i rifiuti dalla tazza, ma fa anche il contrario, ovvero spruzzare molto contenuto”.

Non c’era niente nella tazza del gabinetto tranne l’acqua durante lo sciacquone un’esperienza. Non c’era nemmeno una stalla intorno al gabinetto e nessuna gente che correva in giro come se ci potesse essere un bagno pubblico. Nella vita reale, tutte queste variabili influenzeranno il movimento delle goccioline.

Tuttavia, anche in questo ambiente un po’ artificiale, c’è chiaramente molto spazio per l’acqua – e tutto ciò che la trasporta – per farla uscire dal water, dove può finire attaccata alle superfici e ai vestiti.

I ricercatori ritengono che sia necessario fare di più per ridurre il rischio di infezione da agenti patogeni come Escherichia coliE il C. difficileE il norovirusE il Adenovirus Diffusione nei bagni pubblici, con metodi migliorati nella progettazione, ventilazione e disinfezione con tutte le opzioni.

Affinché questi miglioramenti funzionino in modo efficace, è essenziale sapere dove viaggia l’acqua, cosa che questo studio mostra in modo più drammatico che mai, e in un modo che non dimenticheremo mai.

“Se c’è qualcosa che non puoi vedere, è facile fingere che non ci sia.” dice Crimaldi. “Ma una volta che guardi questi video, non penserai mai più allo sciacquone del water allo stesso modo.”

“Creando immagini entusiasmanti di questo processo, il nostro studio può svolgere un ruolo importante nella messaggistica sulla salute pubblica”.

Ricerca pubblicata in Rapporti scientifici.