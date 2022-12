Kevin Hart, Gwyneth Paltrow, Madonna e Jimmy Fallon fanno causa per l’approvazione di NFT – Scadenza

Fare soldi alla vecchia maniera sembra essere sempre più difficile quando si tratta del mercato digitale al giorno d’oggi.

Meno di un mese dopo artisti del calibro di Larry David, Tom Brady La modella Gisele BundchenE il Stefano Curry Sono stati citati in giudizio per aver portato il loro potere stellare ben compensato a una società di criptovaluta ormai defunta. FTXuna nuova class action depositata presso il tribunale federale mira a spostare una superstar dei Golden State Warriors e una serie di grandi nomi nelle scorte di Shilling Bored Ape Yacht Club di Forest Financial per ottenere ricompense nascoste.

È un atto che mette ancora una volta sotto i riflettori scomodi non solo Carrie, ma anche lei Kevin HartE il MadonnaE il Jimmy FallonE il Justin beiberParis Hilton, Serena Williams, DJ Khaled, Baltrow di Ghouinith, e altro ancora. Oltre a Universal TV, ha anche nominato imputato un dirigente musicale di alto rango Jay Oseary È stato identificato come la mente dietro la presunta truffa.

“Il roadshow degli imputati ha avuto un enorme successo, generando miliardi di dollari in vendite e rivendite”, afferma la causa, intentata da Adonis Real e Adam Titcher l’8 dicembre presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in California. “Le approvazioni di celebrità fabbricate e le promozioni fuorvianti in connessione con il lancio dell’intero ecosistema BAYC (i cosiddetti metaversi et al.) sono state in grado di aumentare artificialmente l’interesse e il prezzo degli NFT BAYC durante il periodo in questione, spingendo gli investitori ad acquistare queste perdite- fare investimenti a prezzi grossolanamente gonfiati.” Il processo con giuria che chiedeva 10 richieste aggiunge (Leggi qui).

Principalmente, sulle loro varie piattaforme, attraverso dichiarazioni pubbliche e nel caso di Fallon Lo spettacolo di stasera Alla fine di novembre 2021, le celebrità hanno reso omaggio al pubblico agli Yuga Labs alimentati dagli NFT BAYC affermando di essere essi stessi clienti. Ora, l’appeal dei token non fungibili potrebbe essere notevolmente diminuito (ovvero in picchiata) negli ultimi mesi, ma per gli acquirenti BAYC che sono entrati lo scorso anno, hanno rapidamente dimostrato di “perdere investimenti a prezzi selvaggiamente gonfiati”.

“Il fatto è che l’intero modello di business dell’azienda si basa sull’utilizzo di attività promozionali e di marketing dannose da parte di celebrità altamente ricompensate (senza rivelarlo), per stimolare la domanda di Yoga Securities convincendo i potenziali investitori al dettaglio che il prezzo di queste risorse digitali apprezzerà, ” dice. È stato affermato nella denuncia di frode di 95 pagine.

Con la società di criptovalute Moonpay supportata da Oseary che lavorava con Yuga per offrire pagamenti segreti ai talenti di prima categoria, l’intero schema ha visto Hart, Fallon e Paltrow dare agli NFT BAYC il loro timbro di approvazione senza che le celebrità rivelassero gli enormi pagamenti che ricevevano spesso.

“Durante il corso dell’azione, i Convenuti si sono impegnati in un piano, schema, cospirazione e comportamento in base al quale si sono impegnati consapevolmente o sconsideratamente in atti, transazioni, pratiche e corsi commerciali che costituivano frode e inganno per i Querelanti e altri membri della classe”, dichiara il documento. “In effetti, l’esecutivo degli imputati e Oseary hanno utilizzato le loro connessioni e il servizio MoonPay come metodo segreto per rimborsare gli imputati promotori per i loro aggiornamenti agli NFT BAYC senza rivelarli a investitori ignari”, aggiunge.

Un portavoce della Universal TV di proprietà di Comcast ha affermato che la società non commenta questioni legali. “A nostro avviso, queste affermazioni sono opportunistiche e parassitarie”, ha dichiarato oggi un portavoce di Yuga Labs in una dichiarazione. “Crediamo fermamente che siano immeritevoli e non vediamo l’ora di dimostrarlo”.

I querelanti Riel e Thatcher erano rappresentati dall’avvocato di San Diego John T. Stanno cercando “danni effettivi, generali, speciali, incidentali, legali, punitivi e consequenziali”.

E sarebbe in denaro stampato del Tesoro degli Stati Uniti, non in criptovaluta, se capisci cosa intendo?