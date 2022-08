WWE Clash at the Castle ottiene un altro tag team match

È chiaro da settimane che in futuro avremo Doomsday for Edge in qualche modo Scontro nel castello Pay-per-view (PPV) in programma sabato prossimo, 3 settembre 2022, a Cardiff, nel Galles. A quanto pare, avremo una partita di tag team dal vivo.

2 contro 2, però. Non 3 contro 3, nonostante i numeri.

In effetti, Edge si alleerà con Rey Mysterio per affrontare Finn Balor e Damian Priest nel grande spettacolo:

su di me Crudo del lunedì sera Questa settimana, è stato venduto da Rey che è stata una decisione presa da entrambi e si aspettava di supportare suo figlio Dominic nella partita. Dom era d’accordo, anche se chiaramente non ne era il più felice.

Per quel che vale, Ripley ha messo le scarpe su Dom per settimane e ha suonato dal vivo a Pittsburgh at crudo Sembrava davvero pronto per far usare a Dom il suo bastone da kendo per vendicarsi questa sera. Tuttavia, una corrispondenza di genere non sembra essere ancora nelle carte.

aggiornato Scontro nel castello Carta partita: