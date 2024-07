CPU AMD Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X “Zen 5” testate sia in configurazione predefinita che PBO, picco del 2% in Cyberpunk

Le CPU Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X “Zen 5” di AMD sono state testate nei benchmark appena trapelati sia in configurazioni predefinite che PBO.

Processore AMD Ryzen 7 9700X “Zen 5” octa-core mostrato con il tag “Ryzen 9 9700X” su IHS, testato con Ryzen 5 9600X hexa-core sia in configurazione predefinita che PBO

I primi processori desktop Ryzen 9000 “Zen 5” di AMD, Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X, sono a pochi giorni e settimane dal lancio. Abbiamo visto molti standard, ma ora ne abbiamo di nuovi che coprono sia la configurazione predefinita che quella PBO di questi chip. Il Ryzen 7 9700X è un chip a 8 core mentre il Ryzen 5 9600X è un chip a 6 core. Questi chip sono rivolti al pubblico mainstream e dovrebbero avere prezzi simili a quelli della famiglia attuale (se non più alti/più bassi).

In termini di prestazioni, il processore octa-core AMD Ryzen 7 9700X ha ottenuto 863 punti nei test single-core su CPU-z e 8237 punti nei test multi-core. In Cinebench, il processore ha ottenuto 2218 punti nei test single-core e 20125 punti nei test multi-core. Questi test sono stati condotti utilizzando il profilo di alimentazione predefinito.

Con PBO abilitato, i punteggi sono saliti a 887 punti nei test CPU-z single-core e 8.748 punti nei test multi-core mentre i punteggi di Cinebench sono saliti a 2.280 punti nei test single-core e 21.533 punti nei test multi-core. Ecco una ripartizione delle prestazioni ipotetiche rispetto a quelle del PBO:

Prestazioni Ryzen 7 9700X (predefinito rispetto a PBO)

CPU-z single core: +2,78%

+2,78% Multi-core CPU-z: +6,20%

+6,20% Cinebench R23 Single Core: +2,79%

+2,79% Cinebench R23 multicore: +6,99%

Il sei-core AMD Ryzen 5 9600X ha segnato 849 punti in single-core e 6179 punti in multi-core in CPUz e in Cinebench R23, il chip ha segnato 2160 punti in single-core e 16205 punti in multi-core test alla potenza predefinita configurazione. Con PBO abilitato, il processore ha ottenuto 875,2 punti nel test single-core e 6595 punti nei test multi-core in CPU-z mentre in Cinebench R23 ha ottenuto 2244 punti nel test single-core e 17037 punti nel test multi-core. . Ecco una ripartizione della performance ipotetica rispetto al PBO:

Prestazioni Ryzen 5 9600X (predefinito rispetto a PBO)

CPU-z single core: +3,06%

+3,06% Multi-core CPU-z: +6,73%

+6,73% Cinebench R23 Single Core: +3,88%

+3,88% Cinebench R23 multicore: +5,13%

Come puoi vedere, l’AMD Ryzen 7 9700X vede un aumento del 3% nelle prestazioni single-core e un aumento del 6,5% nelle prestazioni multi-core con PBO abilitato mentre il Ryzen 5 9600X vede un aumento del 3,5% nelle prestazioni single-core e un Miglioramento del 5,5% nei punteggi delle prestazioni multi-core Kernel con PBO abilitato. Ecco come si confrontano le prestazioni di entrambi i chip con le offerte attuali.

Inoltre, è stato condiviso anche un benchmark delle prestazioni di gioco per la CPU AMD Ryzen 7 9700X 8-Core. La CPU funzionava insieme a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 in Cyberpunk 2077 sia con configurazioni predefinite che PBO. Il gioco funzionava a 720p per valutare le prestazioni lato CPU. In modalità predefinita, il chip ha registrato una media di 251,05 FPS e con PBO abilitato gli FPS sono balzati a 256,26, con un miglioramento del 2%. Ecco una ripartizione del test di Cyberpunk 2077:

Ryzen 7 9700X in Cyberpunk 2077:

FPS medi: 251,05 (predefinito) contro 256,26 (PBO) = +2,07%

+2,07% Fps massimi: 335,99 (predefinito) contro 343,17 (PBO) = +2,13%

+2,13% FPS minimi: 144,31 (predefinito) contro 129,97 (PBO) = -9,93%

Sono state condivise anche le temperature e i valori di potenza della CPU AMD Ryzen 7 9700X “Zen 5” che hanno raggiunto il picco di 66°C e 87,8 W durante lo stress test AIDA64.

È stato anche rivelato che la CPU è stata consegnata con un IHS sbagliato che nomina il chip come Ryzen 9 9700X quando la vera convenzione di denominazione dovrebbe essere Ryzen 7 9700X. Si ritiene che un’etichetta errata su un particolare lotto possa essere la causa del ritardo della CPU desktop Ryzen 9000 “Zen 5”, ma AMD ci ha rivelato che il problema deriva dalla scarsa qualità durante i test.

I processori desktop Ryzen 9000 “Zen 5” di AMD arriveranno sugli scaffali dei negozi ad agosto, con Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X che saranno i primi ad arrivare sul mercato l’8 agosto, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni sulla prossima famiglia AM5.

