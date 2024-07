Rafael Nadal vince il campionato olimpico di tennis in singolo e si prepara ad affrontare Novak Djokovic nel turno successivo

Parigi (AP) – È stato il primo caloroso saluto dei tifosi a… Rafael Nadal Ciò è accaduto quando lui non era nemmeno in loro presenza, solo un’immagine visualizzata su uno schermo mentre aspettava nel corridoio dello stadio per uscire sul campo utilizzato per… Olimpiadi di Parigi E l’Open di Francia, un torneo che ha fatto suo.

Sono rimasti in piedi, alcuni applaudendo, altri sollevando i telefoni per scattare foto del momento in cui è uscito e ha calpestato la familiare argilla rossa. C’erano canti di “Rafa! Rafa!” In vari momenti, molte bandiere rosse e gialle spagnole hanno sventolato sugli spalti, mentre Nadal ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics 6-1, 4-6, 6-4 al primo turno di domenica, dando vita ad uno scontro emozionante contro il rivale Novak Djokovic. Wimbledon. Giochi estivi.

“Giocare contro Novak è sempre stato molto speciale, vero? Non c’è dubbio”, ha detto ridendo il 38enne Nadal. “Ma la differenza è che di solito giochiamo per la finale o la semifinale. E questa è la seconda partita.”

Questo sarà il 60esimo incontro tra questi due grandi, più di qualsiasi altro incontro tra due uomini nell’era Open, iniziata nel 1968. Djokovic, il 37enne serbo, guida la serie 30 di testa a testa -29, batte il rivale Federer 3-1. 24 titoli del Grande Slam Questo lo rende l’unico uomo nella storia del tennis ad avere più titoli dei 22 titoli di Nadal.

Djokovic è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio a giugno dopo essersi rotto un menisco durante gli Open di Francia all’inizio di giugno, ma si è ripreso rapidamente – e bene – abbastanza da raggiungere la finale di Wimbledon due settimane fa prima di perdere contro Carlos Alcaraz. Nel frattempo, Nadal ha dovuto affrontare una serie di infortuni nelle ultime due stagioni, incluso un intervento chirurgico all’anca nel 2023, e domenica gli è stata posizionata una fasciatura sulla coscia destra. Ha avuto bisogno delle cure di un dito della mano destra da parte di un allenatore nel terzo set contro Vucsovics.

Nadal ha detto: “In ogni partita che ho giocato contro Novak – quasi ogni partita – ho dovuto affrontare una situazione diversa da quella in cui mi trovo oggi. Questo rende la partita più difficile per me. E più instabile nei risultati. Ma ho sempre speranza, credetemi sempre e farò del mio meglio.”

Lunedì e martedì si disputeranno gli ottavi di ritorno maschili, mentre non è stata ufficializzata la data della partita Nadal-Djokovic. Nadal ha detto che gli era stato detto che avrebbero giocato lunedì, aggiungendo che “purtroppo” credeva che la partita si sarebbe giocata di notte, il che potrebbe essere a favore dello stile di gioco di Djokovic.

Stanislas Wawrinka, che ha vinto tre titoli del Grande Slam dopo aver sconfitto Nadal o Djokovic in finale, ha detto: “È sempre fantastico per loro giocare l’uno contro l’altro. Sarà sicuramente speciale”.

Nadal Ha preso la decisione all’ultimo minuto di rimanere nella categoria singolare, un giorno dopo aver vinto il doppio con il suo partner Alcaraz Ha detto che non era sicuro se avrebbe partecipato a entrambi gli eventi.

Nadal non ha giocato solo la domenica, ha giocato a periodi, soprattutto all’inizio della partita e nei momenti decisivi della fase finale, come la versione che tutti sono abituati a vedere di lui: la stella che corre fortissimo , pattina e fa rumore, che ha vinto 22 titoli del Grande Slam. Ha vinto medaglie d’oro olimpiche per la Spagna nel singolare nel 2008 e nel doppio nel 2016.

E il pubblico l’ha adorato.

“Il suo spirito combattivo è ancora ai massimi livelli. Non è al suo meglio. Ma se è in una buona giornata, può battere chiunque”, ha detto Foxovics.

Non c’era modo di sapere se questa sarebbe stata l’ultima partita di singolare di Nadal alle Olimpiadi… o su questo campo che significava così tanto per la sua carriera (e viceversa)… o altrove. Recentemente è stato un po’ timido riguardo al suo ritiro, anche dopo aver detto nel 2023 che si aspetta che il 2024 sia il suo ultimo anno.

“Certo che so che questa potrebbe essere l’ultima volta che gioco qui. Forse no. Non posso confermarlo perché non lo so”, ha detto Nadal, alzando le spalle.

Dopo aver svolto una sessione di allenamento mattutina per testare la sua forma fisica, ha deciso di giocare, circa 18 ore e mezza dopo che Nadal e Alcaraz, la vecchia e nuova coppia di stelle del tennis spagnolo, avevano vinto la loro prima partita insieme in doppio. .

Mentre Nadal e Fucsovics cominciavano il riscaldamento sotto un cielo azzurro con un vento leggero, si levarono grida di “Ole!”. Gli spettatori si sono alzati dai posti quando Nadal è andato in vantaggio per 3-0 dopo soli 13 minuti e ha vinto il primo set contro il 32enne Vucsovics, 83° nella classifica mondiale.

Nadal ha detto che sente l’amore dei fan.

Nadal non sembrava affatto preparato alla sconfitta, soprattutto all’inizio del match. Nel secondo tempo, Nadal è scattato, poi è scivolato, colpendo un potente rovescio attraverso il campo, conquistando un punto e sorprendendo il pubblico.

Questa è la vera sensazione: un pubblico incantato nel guardare e apprezzare l’esibizione di qualcuno conosciuto per le sue opere. Inseguendo ogni palla senza sosta. Il giocatore mancino colpisce con un dritto potente con una posizione finale sopra la sua testa. I suoni dello sforzo che scandiscono molti colpi di racchetta.

Ovviamente la carriera di Vukovic non può competere con quella di Nadal. Vukovic ha raggiunto i quarti di finale di un torneo del Grande Slam, a Wimbledon nel 2021, ed è stato eliminato al primo turno in tutti i tornei principali finora in questa stagione.

Infatti, Nadal non riuscirà a vincere nemmeno una partita del Grande Slam nel 2024. Ha saltato gli Australian Open a gennaio a causa di un infortunio al quadricipite vicino al sito dell’intervento chirurgico, è stato eliminato al primo turno degli Open di Francia a maggio dal secondo classificato Alexander Zverev, e poi ha saltato Wimbledon a luglio perché voleva evitare la necessità per prepararsi a giocare sui campi in erba prima di tornare su quelli in terra battuta in preparazione ai Giochi Olimpici.

Dopo che Nadal ha vinto il set di apertura a suo favore, le cose hanno rallentato un po’ per lui. All’improvviso Vucsovic controllava gli scambi da fondo campo, soprattutto con il suo potente dritto.

Alla fine, e senza sorpresa, Nadal iniziò a riacquistare la sua forza muscolare. Riuscì rapidamente a mettere a segno un ultimo dritto, poi alzò le braccia con i pugni chiusi.

Adesso davanti a Djokovic c’è un compito ancora più difficile, che sicuramente attirerà molta attenzione.

“È stato un buon test”, ha detto Nadal battendo Fucsovics in una partita di due ore e mezza. “La cosa buona è che ho potuto giocare a un buon livello di tennis per un po’. Questo mi dà sempre soddisfazione Speranza.”

___

Lo scrittore sportivo dell’Associated Press Andrew Dumpf ha contribuito a questo rapporto.

___

Giochi Olimpici AP: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games