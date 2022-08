D3 Publisher e Shade annunciano SAMURAI MAIDEN Sword Fighting Game per PS5, PS4, Switch e PC

Diffusore D3 e sviluppatore l’ombra Hanno dichiarato il combattimento con la spada gioco d’azione fanciulla samurai per PlayStation 5E il PlayStation 4E il converteE il computer (vapore). Verrà lanciato questo inverno in tutto il mondo.

fanciulla samurai Segue la studentessa Tsumugi Tamaori, che viene evocata nel sonno nel periodo Sengoku, dove deve allearsi con nuovi amici e usare le sue abilità con la spada per sconfiggere il male dei morti scoperti al Tempio di Honoji.

Ecco una panoramica del gioco, tramite D3 Publisher:

fanciulla samurai Segue la storia di uno studente delle superiori che si addormenta dopo una noiosa giornata di lezioni di storia e si sveglia insieme al personaggio storico, Nobunaga Oda, noto come il primo grande unificatore del Giappone. I due si ritrovano nel tempio in fiamme di Honoji dove si è aperto il mondo sotterraneo. Dopo essersi allenata nell’arte del combattimento con la spada come hobby, Tsumugi viene improvvisamente messa alla prova in una vera battaglia in cui le viene consegnata la lama per proteggere il male da un disperato Nobunaga Oda, che entra negli inferi per porre fine al disastro . Fino a quando Tsumugi, un povero studente di storia ammesso, si identifica con Oda come l’eroina del periodo Sengoku e si rende conto che deve essere all’altezza di questa strana occasione.

in fanciulla samuraiI giocatori possono aspettarsi di uccidere orde di nemici sopravvissuti usando il potente Tsumugi Duel. Con la sua elegante gamma di attacchi e potenti contrattacchi, Tsumugi è ben equipaggiata per uccidere gruppi di zombi e potenti boss, ma come studentessa moderna, non è in grado di combattere per uscire dal mondo sotterraneo!

Tuttavia, Tsumugi non lo è fanciulla samuraiThe Lone Fighter: incontra tre ninja amichevoli al Tempio di Honoji, noto come The Gokage, che decidono di affrontare gli inferi con lei. Gokage è composto da Iyo, un ninja laborioso con una varietà di strumenti, Hagane, un ninja più anziano con un corpo meccanico, e Komimi, un genio con un jutsu unico. Durante i loro viaggi, la squadra litigherà, riderà e combatterà fianco a fianco, formando nuovi legami nel processo.

Durante il loro viaggio, i giocatori potranno utilizzare il “Sistema Gokage”, che consente una rapida miscela dello stile della spada di Tsumugi e del potente ninjutsu di The Gokage. Dagli attacchi taglienti e perforanti dei samurai al braccio ninja cablato, al congelamento dello yin yang jutsu e ai vari attacchi di kunai, i giocatori potranno utilizzare questi due tipi di attacco per combattere un tesoro di nemici viventi.

Inoltre, il gruppo ha speciali abilità sbloccabili: quando gli spiriti di Tsumugi e The Gokage si alzano, possono sbloccare queste abilità bloccando le labbra. Tuttavia, avrebbero bisogno di creare fiducia l’uno nell’altro prima di scatenare queste speciali abilità unificanti in battaglia.

Salta i mali del periodo Sengoku mentre stringi relazioni con le fanciulle Sengoku mentre il tempio brucia. Affetta il samurai mentre taglia a dadi per distruggere il mondo sotterraneo del tempio di Honoji: saranno in grado di riscrivere la storia?