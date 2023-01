Demar Hamlin potrebbe essere dimesso dal Buffalo Hospital nei prossimi due giorni

Cnn

Una settimana dopo aver subito un arresto cardiaco mentre giocava con i Cincinnati Bengals, i medici sono fiduciosi I Buffalo Bills sono un Hamlin distruttivo È abbastanza in salute da essere dimesso dal Buffalo Hospital entro 24-48 ore, ha detto martedì alla CNN Michael Hughes, vicepresidente senior e direttore amministrativo di Kaleida Health.

I medici completano i test e determinano le possibili cause dell’evento, inclusa l’eventuale presenza di condizioni preesistenti che hanno avuto un ruolo nell’arresto cardiaco ad Hamlin il 2 gennaio.

“Oggi Hamlin è sottoposto a una serie di test e valutazioni”, ha dichiarato martedì Kaleida Health in una nota. Il team del Buffalo General Medical Center curerà anche “tutti i disturbi che possono trovare, oltre a pianificare il recupero, la dimissione e la riabilitazione”.

Lo stesso Hamlin ha aggiornato i suoi fan martedì pomeriggio.

“Non più a casa”, ha scritto Hamlin su Twitter. “Sto ancora sostenendo e superando una serie di test. Un ringraziamento speciale al generale Buffalo che non è stato altro che amore da quando è arrivato! Tienimi in tutte le tue preghiere, per favore!”

Hamlin è stato trasferito da un ospedale di Cincinnati a un ospedale di Buffalo lunedì dopo che i medici hanno stabilito che le sue condizioni critiche erano migliorate a buone o discrete, superando le aspettative.

“Abbiamo ritenuto che fosse sicuro e appropriato aiutarlo a riportarlo nell’area di Greater Buffalo”, ha detto lunedì il dottor Timothy Britts, capo della chirurgia presso il Centro medico dell’Università di Cincinnati.

I genitori di Hamlin volarono da Cincinnati a Pittsburgh, ma poi volarono a Buffalo. Erano in viaggio martedì dalla struttura pratica dei Buffalo Bills e avrebbero dovuto arrivare presto in ospedale per vedere Hamlin.

Hamlin, un secondo giocatore della NFL, ha riacquistato le forze negli ultimi giorni dopo Il suo crollo improvviso dopo l’elaborazione Contro i Bengals a Cincinnati.

“È certamente su quello che consideriamo un corso molto normale, anche accelerato, dall’evento pericoloso per la vita che ha subito”, ha detto Britts, “ma sta facendo grandi progressi”.

I britannici hanno spiegato che il normale recupero dall’arresto cardiaco può essere misurato in settimane o mesi. Ma Hamlin ha battuto quel programma in ogni fase ed è neurologicamente sano.

Tuttavia, gli inglesi hanno affermato che è troppo presto per dire quando Hamlin potrebbe tornare a una vita normale o cosa ha causato l’arresto del suo cuore, dicendo che sono necessari ulteriori test.

Hamelin è stato sedato e collegato a un ventilatore per diversi giorni dopo essere andato in arresto cardiaco. Venerdì mattina, il tubo respiratorio è stato rimosso e Hamelin è stato in grado di camminare con un po’ di aiuto entro quel pomeriggio, hanno detto i suoi medici lunedì.

I medici hanno detto che è stato messo in sicurezza lunedì perché i suoi sistemi di organi erano stabili e non aveva più bisogno di cure intensive o terapia respiratoria.

“Cammina normalmente”, ha detto il dottor William Knight, un esperto di terapia intensiva neurovascolare che ha curato Hamlin alla UC Health. “Certo, è un po’ debole. Non credo che questa sia una vera sorpresa dopo quello che ha passato, solo recuperare le forze. Fa parte del suo processo di recupero”.

Il rilascio di Hamlin lunedì significa che potrebbe tornare a Buffalo, il che ha spinto alcuni dei suoi compagni di squadra a rivederlo.

“Sono molto entusiasta di riaverlo a Buffalo e che lavoro ha svolto per i medici e il personale medico di Cincinnati, e ora è in ottima cura qui a Buffalo. Siamo entusiasti che sia tornato”, ha detto lunedì ai giornalisti l’allenatore dei Buffalo Bills Sean McDermott. .

Dopo averlo visto lunedì, McDermott ha detto che Hamlin era “stanco” ma sembrava felice. “Sono contento di essere tornato a Buffalo e in un’area che conosce bene. So che fa solo un passo alla volta”.

L’allenatore ha anche affermato che la sua squadra è cresciuta da quando Hamlin si è infortunato, affermando che tali esperienze promuovono la crescita.

“Cresceremo tutti come persone e come uomini in questa situazione”, ha detto McDermott, osservando che c’era un piano in atto per i giocatori e lo staff per visitare Hamlin “al momento opportuno”.

“Avere lui intorno ci darà più conforto”, ha detto McDermott e ispira la squadra mentre si prepara per la postseason.

Sebbene Hamlin non fosse con la squadra quando hanno giocato domenica contro i New England Patriots, il suo sostegno è stato sicuramente sentito.

Quando la sua squadra ha segnato un touchdown, ha detto Britts, ha fatto scattare gli allarmi in terapia intensiva.

“Quando il kickoff di apertura è stato riprodotto al contrario, ha saltato su e giù, si è alzato dalla sedia e ha impostato – credo – tutti gli allarmi in terapia intensiva durante il processo, ma stava bene, è stata solo una reazione adeguata allo spettacolo acrobatico. Si è divertito “, hanno detto gli inglesi. Hanno molto”.

Hamlin era “molto eccitato” domenica e si è sentito “molto supportato dallo sfogo d’amore da tutto il campionato, specialmente dall’area di Buffalo. Abbiamo appreso questa settimana che la mafia di Bills è una cosa molto reale”, ha aggiunto Britts.

L’immediata risposta medica al collasso di Hamlin ha contribuito a salvargli la vita, e ora i Buffalo Bills stanno incoraggiando le persone a imparare a somministrare la RCP.

Assistente allenatore atletico Denny Killington È accreditato di aver eseguito la RCP quando Hamlin ha perso il polso sul campo e aveva bisogno di essere rianimato tramite rianimazione e defibrillazione.

La risposta medica faceva parte di un piano d’azione di emergenza che “include una squadra, personale medico e sportivo indipendente, attrezzature e personale di sicurezza, ed è rivisto prima di ogni partita”, ha detto lunedì. dichiarazione di fatture lette.

Il team si è impegnato a sostenere le risorse, tra cui la certificazione CPR e le unità di defibrillazione automatizzate esterne e la guida per lo sviluppo di piani di risposta per le emergenze cardiache all’interno della comunità di Buffalo, secondo il comunicato.

“Incoraggiamo tutti i nostri fan a continuare a mostrare il loro sostegno e fare il passo successivo ottenendo la certificazione CPR”, ha affermato Bills.

