La serie Galaxy S23 porterà alcune fantastiche nuove funzionalità della fotocamera!

Avvia un programma Galassia S23 Mancano solo poche settimane alla serie, quindi stiamo vedendo sempre più dettagli sui nuovi telefoni di punta che trapelano online. Oggi sono trapelati video teaser ufficiali per il Galaxy S23, che hanno rivelato come sia successo Samsung si concentrerà sul miglioramento delle prestazioni della fotocamera notturnaE ora abbiamo informazioni su alcune delle nuove funzionalità della fotocamera che Samsung introdurrà con la serie Galaxy S23.

Alcuni dei più grandi nuovi miglioramenti saranno esclusivi del modello Ultra e una delle caratteristiche speciali dell’S23 Ultra sarà la possibilità di girare video del cielo ad altissima velocità, basandosi sulle funzionalità di astrofotografia introdotte da Samsung. ai suoi telefoni di punta Galaxy S Ultra esistenti. Attraverso l’applicazione Expert RAW. Tuttavia, non è chiaro se Samsung manterrà le funzionalità di astronomia separate con la sua app Expert RAW o le aggiungerà all’app fotocamera predefinita nella gamma S23.

Galaxy S23 offrirà il supporto della modalità Pro per la fotocamera frontale

Ci è stato anche detto che Samsung offrirà miglioramenti per gli utenti che desiderano avere un maggiore controllo sui parametri di imaging durante lo scatto di foto. Gli smartphone Samsung hanno offerto una modalità Pro dedicata per molti anni e ora Samsung sta introducendo il supporto della modalità Pro per la fotocamera frontale.

Infine, ci sarà un’opzione per salvare copie RAW delle immagini da 50MP. Attualmente, gli smartphone Samsung possono salvare solo copie RAW delle foto scattate in modalità Pro alla risoluzione predefinita della fotocamera (che tende a essere 12 MP sulla maggior parte dei dispositivi) e non alla piena risoluzione del sensore della fotocamera. Con la serie Galaxy S23, Samsung lo sta cambiando, una funzionalità che sarà probabilmente disponibile su tutti e tre i modelli, anche se non ne siamo del tutto sicuri.

Come spesso accade, possiamo aspettarci che alcune di queste funzionalità si dirigano verso i vecchi telefoni di punta Samsung tramite aggiornamenti software una volta che la gamma Galaxy S23 sarà in vendita. Ti faremo sapere quando ne sapremo di più, quindi resta sintonizzato!