Coppa del Mondo in diretta: la Croazia ha faticato contro il Marocco; Germania vs Giappone in avanti

Lentamente e silenziosamente, i giocatori argentini sono tornati al loro ritiro a Doha, lontano da Lusail, lontano da un posto che non vorrebbero mai più rivedere, ma dove, più di ogni altra cosa, sperano di tornare.

Nessuno su quel volo voleva parlare. L’unica voce era quella di Lionel Messi, che esortava i suoi compagni di squadra distrutti a restare uniti, ricordando loro che anche allora. sconfitta dall’Arabia SauditaE il loro destino è ancora nelle loro mani. Quando sono arrivati ​​in hotel, Lionel Scaloni e il suo staff tecnico hanno detto ai giocatori che il pasto post partita per una volta era facoltativo. Se non hanno voglia di parlare, possono restare nelle loro stanze, pensare e addolorarsi.

La sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita potrebbe, nel tempo, essere vista come la peggiore nella storia del paese, superando persino l’imbarazzo del Camerun nel 1990. È una magra consolazione, ma non dovrebbe essere vista come il più grande shock della Coppa del Mondo. Storia: non nell’ordine degli USA che battono l’Inghilterra nel 1950 e della Corea del Nord che battono l’Italia nel 1966.

Tuttavia, è un severo avvertimento per i tre membri europei dei pesi massimi che partecipano oggi al concorso che nulla può essere dato per scontato. Nessuno di Spagna, Germania e Belgio è entrato in questo torneo con aspettative così alte come l’Argentina, è vero.

La Spagna, con solo l’apparentemente immortale Sergio Busquets rimasto dalla squadra che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2010, è giovane ed energica, ma inesperta. L’età del Belgio è vista come la sua debolezza, nel senso che il suo momento è passato. La Germania ha una squadra in transizione.

Anche i loro oppositori saranno incoraggiati dai risultati dell’Arabia Saudita. Il Costa Rica ha raggiunto i quarti di finale otto anni fa; Perché temi la Spagna? Il Canada non è qui dal 1986, ma ha due stelle davvero entusiasmanti per scuotere la difesa belga. Il Giappone ha una squadra con molta esperienza in Europa. Tutti loro, infatti, hanno vantaggi che l’Arabia Saudita non ha. Se i sauditi possono scioccareCosa sta fermando qualcun altro?